▲ 【解碼│內房放水】野村：中央「第三支箭」助內房撲水、受惠者料有限 惟有助改善市場情緒及推升股價

中證監公布5項放寬措施以支持內房融資，為內地金融監管機構最新支持內房開發商的行動。野村證券預期，保利（滬：600048）及萬科（深：000002）A股將會是放寬股本再融資的直接得益者，只有少部分在港上市的私營內房企業能受惠，如富力地產 （02777） ，但基於中央接連出招紓緩內房流動性困境，故有助改善內房市場情緒。

野村認為，中央進一步放寬內房開發商的股本融資限制，為市場預期之內的措施，但措施只能幫助A股上市內房開發房及少許分在港以H股架構上市的內房股進行集資重組、併購及應付再融資需求，惟相關資金不能用作買地。

該行稱，中證監出招為中央救內房的「第三支箭」，「第一支箭」及「第二支箭」分別放開內房開發商在債務融資及債券融資方要的限制，而「第三支箭」發出後，中央再在供應端進一步放寬政策的空間有限，預期中央會在需求端放開，才能刺激低迷的需求，但近日疫情惡化及主要城市出現示威，加上樓價持續疲弱，對將脆弱的買家情緒構成壓力。

「12月舉行的中央經濟工作會議後，內房需求端的政策放寬料會較清晰，但時間愈長，要重新建立買家對置業的信心難度更大。」

野村對內房行業前景趨樂觀

野村對內房發展行業基本面持審慎態度，但對行業前景趨樂觀，預期會看到很多推升股價的正面因素，偏好安全度較高的私營內房股，如龍湖 （00960） ，及短期反彈力度較大的新城發展 （01030） ，而貝殼找房（美：BEKE）也可視作內房行業的代替品。

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編輯：陳韻妍