馬斯克指Apple威脅下架Twitter 停止投放廣告

全球首富馬斯克入主社交平台後再鬧出新風波，他公開指控蘋果（Apple）曾威脅要從App Store下架Twitter。馬斯克更指Apple已停止在Twitter投放廣告，質疑Apple仇視言論自由。

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Apple應用商店App Store負責人席勒（Phil Schiller）本月較早時刪除其Twitter帳戶，外界隨即猜測Twitter與Apple的合作關係是否趨向緊張。

馬斯克（Elon Musk）周一（28日）發文，聲稱Apple在沒有透露原因下，威脅要從App Store刪除Twitter的應用程式。

他直言Apple基本上已經停止在Twitter投放廣告，質問Apple究竟是否仇視言論自由，更標記了Apple行政總裁庫克（Tim Cook）的帳戶。

當有記者於Twitter上詢問，Apple是否以從App Store下架等方式作威脅，向Twitter提出限制要求，馬斯克則回答是。

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根據廣告數據分析公司Pathmatics的數據，Apple本月10日至16日期間在Twitter的廣告支出料為13.16萬美元，低於上月馬斯克完成收購Twitter前一周的22萬美元。

馬斯克上周更在Twitter發文，諷刺Apple向軟件開發商徵收高達3成的應用城市内購買費用，又發圖暗示他寧願與Apple開戰而非就此繳交佣金。

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責任編輯：鄭錦玲