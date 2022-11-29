▲ 【智能駕駛】騰訊與蔚來簽署協議 擬在智能駕駛地圖、自動駕駛雲等深度合作

內地科網巨頭騰訊 （00700） 與電動車之一蔚來 （09866） 簽署戰略合作協議，雙方將在智能駕駛地圖、自動駕駛雲、數字生態社區等領域展開深度合作。

據介紹，雙方將就蔚來的智能駕駛技術研發及用戶體驗創新展開深入探索，騰訊將圍繞標準地圖、車道級地圖與高精地圖「三圖合一」的地圖數據體系，幫助蔚來提供標準導航與高精導航無縫融合的人車共駕創新體驗，並將提供雲計算能力，為自動駕駛從研發到運營所需要的大規模數據存儲、運算和模型訓練提供算力。

蔚來創始人、董事長、CEO李斌表示，騰訊是蔚來重要的合作夥伴，在包括雲、圖等能力在內的廣泛數字化領域處於行業領先地位。此次戰略合作的簽約，將促進雙方資源高效整合，在智能座艙應用、自動駕駛等核心技術領域深度合作，為用戶提供超越期待的產品體驗。

騰訊公司總裁劉熾平表示，交通出行是騰訊佈局產業互聯網的重要領域，蔚來是全球智能電動汽車產業的創新代表，基於集團在雲和圖等廣泛數字化領域的深化合作，希望助力蔚來在創新發展的道路上創造更多成就，為中國新能源汽車產業發展貢獻力量。

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

相關文章：

【業績｜電動車】蔚來大彈13% 第三季經調整虧損41億人幣、按年擴大5倍 料第4季交付量增7成至9成

【騰訊700】南非大股東旗下Prosus疑又「反口」 騰訊沽貨量佔日均成交5.7% 一文解碼減持行動

編輯：李哲毅