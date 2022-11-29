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【電動車】Tesla擬重新設計Model 3　降低生產成本

科技 11:00 2022/11/29

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新款Model 3將於2023年第三季度在Tesla的上海Gigafactory開始投產。（法新社）

Tesla旗下電動車Model 3推出已有5年，據《路透社》引述知情人士報道，Tesla正重新設計Model 3，並會減少內部零件，以及對外觀進行小幅改動，目的是降低生產成本及提高吸引力。

【電動車大戰】對抗Tesla　Sony、Honda聯手擬將PS5整合到電動車

Model 3最初設計為面向大眾的電動車，為Tesla最平價的電動車，目標以3.5萬美元（約27.4萬港元）為定價；但自從投入生產後，發現不少零件的成本都很昂貴，難以此價格出售。Tesla其後推出「實惠版」Model 3，簡化了汽車內飾及功能，例如不會提供手機充電器、採用布質座椅，以及不為中控台儲物箱安裝蓋子等，但其售價仍達4.7萬美元（約36.7萬港元）。

【電動車】Tesla Supercharger超級充電站　全球已設4萬個

知情人士指出，新設計的Model 3將降低生產所需的零件複雜性和數量，且會以2021年的Model S設計基礎上進行改造參考，亦會在動力系統的性能上作出調整。據悉，新款Model 3將於2023年第三季度在Tesla的上海Gigafactory開始投產，惟目前仍不清楚新款Model 3可節省多少成本。

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責任編輯：陳卓賢

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