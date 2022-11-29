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【烏克蘭戰爭】核裁軍會議延後 美指俄單方面決定

環球政治 10:37 2022/11/29

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俄羅斯早前屢次提出可能動用核武，引發全球核危機。美國與俄羅斯早前同意，原定本周將舉行核裁軍協議會談。但美方表示，俄國單方面決定延後，另覓日子再召開會議。

【烏克蘭戰爭】俄國母親發起反戰聯署 要求撤兵 【下一頁】

美國國務院周一發出聲明，指俄國單方面決定延後在周二（29日）於埃及首都開羅舉行的《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）商討會議。俄方表示，會提出新日子再開會。

俄羅斯外交部亦僅向當地官媒透露會議確實推遲，但未提供更多詳情。美國國務院指出，美方準備好盡快敲定雙方舉行New START的日子，表明維持條約落實執行是保持穩定的重要工具。

【烏克蘭戰爭】俄轟炸致電力短缺 烏餐廳出奇招繼續做生意 【下一頁】

有專家指俄國在會議舉行前最後12小時內要求延後並不尋常，特別是雙方先前已明確表示有意召開會議。專家稱會議有助雙方恢復現場檢察核設備，亦有利兩國為新核裁軍協議展開官方交涉。

美俄去年底延長《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）至2026年，條約内容包括限制兩國可部署的戰略核彈頭數量、投送陸基或潛基導彈和轟炸機。

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責任編輯：吳漢培

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