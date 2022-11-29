▲ 【加密貨幣】加密貨幣平台BlockFi申請破產保護 「FTX死亡漩渦已蔓延至另一加密實體」

加密貨幣交易所FTX倒閉的餘波仍在發酵。將資產托管予FTX的BlockFi發表聲明，指已經根據《破產法》第11章在紐澤西州聲請破產保護。BlockFi顧問Mark Renzi指，BlockFi的情況與FTX完全不同，若BlockFi獲得注資，將可拯救公司。

自FTX於11月10日宣布破產後，BlackFi便暫停用戶提取資金，其後Voyager等多家加密貨幣平台也跟隨做法。

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Renzi指，FTX的死亡漩渦已蔓延至另一個加密實體，而加密貨幣對沖基金倒閉，FTX救亡及整體市場的不確定性，一同迫使BlockFi破產。

據文件顯示，BlockFi的資產和負債分別都介乎10億至100億美元之間，目前公司手頭現金約2.57億美元，正在啟動一項「內部計劃以大幅降低包括勞動力成本在內的費用」。

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編輯：陳韻妍