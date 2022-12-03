調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品

牙齦紅腫或刷牙時流血的情況並不罕見，而亞洲人先天牙齦較薄，加上後天因素如口腔衛生意識不足，較易導致口腔及牙齒毛病。多年來，不同社會及醫學組織，都致力推廣香港市民關注及做好個人口腔護理工作。

▲ Envista香港地區總經理李頴潔女士(Kitty)表示，集團緊貼本地市場需要，為促進港人牙齒健康提供最大支援。

國際大型口腔設備研發與製造企業Envista Holdings Corporation，多年來持續為市場提供全方位牙科產品，致力協助醫護人員提升技術水平，回應港人的牙科服務需求。最近，Envista 為本地牙醫及護士舉辦了一場「Envista Summit Hong Kong 2022」大型研討會，首次同時在牙齒矯正、植牙、修復、齒科影像設備等相關議題上，為業界提供學術交流與分享機會。集團香港地區總經理李頴潔女士(Kitty)指，隨著經濟復甦，Envista集團將繼續投放重大資源，為港人提升牙科產品質素。

▲ Envista最近為本地醫護人員舉辦「Envista Summit Hong Kong 2022」大型研討會。

重視本港市場 率先引入多項新技術

作為領導全球的牙科產品集團，Envista旗下有逾30個值得信賴的口腔品牌，擁有超過125年的歷史，為全球100多萬專業人士提供種植牙齒、牙齒矯正與數位成像技術等專業產品與服務。

多年來，Envista一直非常重視香港市場，集團旗下的Nobel Biocare人工植體品牌早於30年前在港註冊，為港人提供人工植牙系統及配套服務。Nobel Biocare於全球研發植體具有超過65年歷史，是業內掌握最多及最長年期臨床使用個案的國際廠商。全球第一位種植Nobel Biocare人工植牙系統的患者，植體在其口腔長達40年，比起其他同類形廠商，也是目前使用年期最長的紀綠，種植成功率高達95%以上*。

集團旗下另有矯齒專科品牌Ormco，在全球140個國家治療了超過2千萬患者。當中針對港人對於優質矯齒服務的產品如「升級版」自鎖式牙箍Damon Q2，以至新一代隱形牙箍Spark等已進註香港市場，提供全方位「一站式」與「個人化」的箍牙療程配套。

Kitty 認為香港市場有幾個重要特點，第一是其對引進新產品或技術的靈活性非常高：「我們確保Envista產品通過世界認可的質量管理系統，如美國FDA安全認證、歐盟CE驗證等，希望給予消費者對Envista產品有更安全可靠的信心保證，令本港市民可更快享受牙科醫療新技術帶來的莫大優勢。」對於Envista這家投放巨大資源的牙科產品集團而言，香港市場經常是各種最新儀器/最新產品率先「登陸」的市場，戰略地位非常高。

旗下產品全球廣泛使用

Kitty表示，香港市場第二個特點，是港人對優質牙科治療/護理服務的需求甚殷:「港人對牙科服務的最大要求，包括優質安全、便捷，亦關注產品背後的配套支援。」因此，Envista除了在產品質素上作出嚴格把關外，近年更針對產品支援方面積極發展，以滿足港人對「新、快、好」的牙科服務需求，例如率先引入X-Guide實時導航植牙系統、GalvoSurge 電解治療植體清潔系統等，都是走在全球業界最前線的技術。

▲ 研討會首次同時在牙齒矯正、植牙、修復、牙科影像設備等相關議題上，為業界提供學術交流與分享機會。

近年，港人移居或長居外地的個案有上升趨勢，而Envista旗下多款品牌例如Nobel Biocare的牙齒植體產品及Ormco矯齒專科產品，均獲全球醫護廣泛使用，即使人在海外，當地醫護人員亦能熟習地跟進處理，為在外港人帶來更大保障;Envista更可為有需要的使用者介紹當地的牙科服務。

▲ 研討會中亦展示了Ormco 一系列牙齒矯正產品。

嚴格把關 伴港人走遍高山低谷

近月開始，各種防疫政策陸續放寬，「香港再出發」的氣氛逐漸濃厚，Envista對市場增長的展望仍然維持樂觀，強調即使未來經濟環境會有起伏，但Envista在各產品範疇的發展與投資方向不變，亦始終視對產品與服務品質的追求，為集團的核心價值。集團會一直秉承追求高品質產品與服務質素的核心價值。

Kitty最後寄語港人:「無論環境與社會氣氛如何起伏，各位都應關注牙科健康，期望當大家能一起脫下口罩之時，都可以看見彼此輕鬆燦爛的笑容。」

牙科業界歡迎更多交流機會 盼持續提升軟硬件水平

對於有牙科產品集團致力為本港醫護提供學術交流與分享機會，國際口腔頜面外科學會幹事劉思樂醫生指，牙科業界普遍支持:「牙科儀器及各種與治療相關的硬件及軟件配套，過去幾年間技術發展快速，醫護們能夠獲邀出席交流會議，與其他地區的專家分享最新資訊，也有機會實際試用到最新引入的儀器， 對提升個人以至本港業界整體技術水平，都有正面效果。」

▲ 國際口腔頜面外科學會幹事劉思樂醫生

劉醫生指，近年的牙科新技術如「浪潮般湧來」，除了一些較為市民所熟悉的如植牙技術及透明牙箍外，亦有不少是針對性幫助提升治療效果的配套，例如實時導航植牙系統、電解治療植體清潔系統、電腦輔助診斷，設計，及進行的顎骨矯正技術，與及口腔顎骨切除及重建治療等。同時也引入很多不同的電腦技術，如虛擬實境(VR)，人工智能及擴增實境(AR)技術等。突破了過往許多在治療上的限制，亦為更多有需要的港人帶來更成熟優質的牙科服務。劉醫生期望牙科產品集團能繼續高度緊貼本地市場需要，持續提升業界在軟硬件上的水平。

資料由Envista Holdings Corporation提供