放慢的加息速度與升高的終端利率

上周三美聯儲11月議息紀要公佈，多位美聯儲官員公開表示放慢聯邦基準利率上調的節奏是合適的，因為這將更好地為聯儲委員會在平衡最大就業和價格穩定目標之間提供更大空間。聯儲內包括佈雷納德、波曼、沃倫在內的政策定者還指出，由於通脹仍沒有顯著減弱跡象，經濟中的供需失衡持續存在，因此實現委員會目標所需的聯邦基金利率終端水準將略高於他們此前的預期水準，聯儲終端利率超過5%的概率正在上升。

首先，預期實際產出將低於潛在產出。從週三公佈的11月議息會議的紀要內容來看，聯儲官員對明年美國經濟進一步下行的展望趨於一致。預料12月的GDP預測數據將被進一步下調。需要注意的是，聯儲官員普遍預期2024年年初美國經濟實際產出水準將低於潛在產出水準。同時，聯儲預期直到2025年年底美國潛在增長都將高於實際增長。這意味著，2023年年底可能是聯儲政策轉向的開始。

其次，預計通脹將在2025年回落至目標水準。聯儲認為當前通脹仍未出現顯著下行跡象，這是因為當前通脹仍然受到了來自「工資-價格」螺旋以及勞動力市場不平衡的雙重支持。聯儲認為，從通脹粘性和預期來看，通脹持續高企的情況將更加持久。具體來說，通脹在服務業的粘性通常要比在耐用品的粘性更加持續。此外，工資粘性在服務業勞動力缺口較大的情況下可能會變得更加顯著。側面反映的一個證據是本次會議上美聯儲首次表達了對「薪資-通脹」螺旋的深刻擔憂。在此之前，學術界和業界圍繞「薪資-價格」螺旋跡象是否顯著存在諸多爭論。本次會議紀要美聯儲完全改變了此前對「薪資-價格」螺旋影響的措辭，顯示了這種跡象正在實質性發生。從通脹對經濟活動的傳導來看，通脹對個人消費支出的抑制已經出現。伴隨通脹壓力持續，聯儲認為明年某個時刻將很有可能陷入衰退。實證上，聯儲估計的經濟活動基準線已經開始下移，這意味著明年經濟衰退的概率在提高。

最後，明年貨幣格局或將發生改變。美聯儲指出對於實際經濟活動而言，儘管短期內能源危機對美國能源行業和定價權帶來了諸多優勢。但長期來看，強勢美元和全球超過一半央行的貨幣緊縮將加劇全球經濟衰退，這最終將不利於美國整體出口。因此，在淨出口轉弱和能源危機影響逐步消退後，美國或將調整其匯率政策，因為強勢美元持續終將不利於出口和整體經濟活動。

責任編輯︰梁浩碩