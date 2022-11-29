【港股市況】ATM升4%至6%領市　內房物管股造好　期結日恒生指數升逾600點（不斷更新）

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【智能駕駛】騰訊與蔚來簽署協議 擬在智能駕駛地圖、自動駕駛雲等深度合作
港股期指結算日高開逾200點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別升2%，中證監表示決定在股權融資方面調整優化5項措施，內房造好，其中碧桂園 （02007） 升逾13%，龍湖 （00960） 升近一成，恒指期結日高開260點，開報17558點，科指升近3%，報3534點。
【10：57】【MPF】GUM：強積金11月整體回報8.5% 人均暫賺1.7萬元
【10：57】【解碼│內房放水】野村：中央「第三支箭」助內房撲水、受惠者料有限 惟有助改善市場情緒及推升股價
【10：50】港股升至近18000點關口前暫見阻力，最新升勢略為回順，報17892點，升594點，曾高見17966點，科指升4.7%，報3594點。
【10：40】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升4%，大市升幅擴大至逾600點，報17930點，升632點，科指升5.2%，報3613點。
【10：32】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 升0.8%，中移動 （00941） 升0.2%，港交所 （00388） 升5%，友邦 （01299） 升逾3%。
【10：26】阿里巴巴 （09988） 升幅進一步擴大，股價升近6%，高見76.65元。
【10：18】阿里巴巴升5%、美團升逾4%，內房物管股造好，融創服務升逾兩成，恒指早段升500點。
【10：13】大市升500點，高見17798點。
【10：08】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升4%，騰訊 （00700） 升逾2%，小米 （01810） 升近4%。
【10：07】港股升幅擴大至近450點，科指升3.6%。
【10：04】融創服務 （01516） 升幅擴大至21%，高見3.27元。
【09：59】嗶哩嗶哩 （09626） 績前造好，股價早段升逾5%，高見100.6元。
【09：56】大市開市後早段反覆向上，最新升近400點，報17687點，升389點，科指升3.1%，報3541點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升2%。
【09：52】歌禮製藥 （01672） 新冠口服候選藥物新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理，股價升逾9%，高見3.39元。
【09：49】內地餐飲股續向上，海底撈 （06862） 升近半成，九毛九 （09922） 、呷哺呷哺 （00520） 升逾4%。
【09：48】阿里健康 （00241） 升幅擴大至近9%，高見6.05元。
【09：46】港交所 （00388） 造好，股價升近4%，高見289.6元。
【09：45】L'occitane歐舒丹 （00973） 績後向下，早段跌幅擴大至6%，低見20.15元。
【09：42】騰訊音樂 （01698） 升逾9%，高見24.2元創上市後新高。
【09：37】中海外 （00688） 開市後升6%，潤地 （01109） 升逾4%，碧桂園 （02007） 升一成，雅居樂 （03383） 升逾7%，龍湖 （00960） 升逾6%。
物管股同樣造好，碧桂園服務 （06098） 升一成，融創服務 （01516） 更升17%。
【09：34】國壽 （02628） 、平保 （02318） 升4%，財險 （02328） 、太保 （02601） 升逾2%。
【內險股】國壽減持太保套現3274萬元 持股量跌至不足5% 年初至今累減3%
【09：28】阿里健康 （00241） 績後造好升逾3%，袔里巴巴半年純利1.6億元，去年同期虧損2.3億元，實現扭虧爲盈。
【09：25】L'occitane歐舒丹 （00973） 績後逆市低開近1%，歐舒丹上半年純利6390萬歐元，為連續兩年實現創紀錄的中期利潤，按年增長5.4%。匯報銷售額增長29.3%至約9億歐元。
【業績│零售股】L'occitane歐舒丹上半財年純利增5%至破紀錄6390萬歐元 對下半年謹慎樂觀
【業績｜零售】L'occitane歐舒丹：維持全財年銷售破20億歐元目標
【09：25】360數科 （03660） 掛牌開報50.6元，較招股價50.03元高出1.14%，每手50股計帳面賺28.5元。
【09：20】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別升2%，內房造好，其中碧桂園 （02007） 升逾13%，龍湖 （00960） 升近一成，恒指期結日高開260點，開報17558點，科指升近3%，報3534點。
【內房危機】中證監發聲：調整5項融資措施 恢復上市房企再融資、允併購重組及配套融資
【09：13】期指開報17535點，升215點。
【09：09】內地線上貸款平台360數科 （03660） 掛牌，昨富途暗盤交易收報50.6元，升0.6%。
【新股IPO】360數科超額認購近1.5倍 一手中籤率70%（附分配結果連結）
【08：43】中國通才教育 （02175） 、幸福控股 （00260） 開市前公布停牌。
【08：41】旺旺 （00151） 、嗶哩嗶哩 （09626） 等將於今日公布業績。
【08：36】恒指黑期升約233點，報17509點，道指期貨跌14點，報33857點。
【08：23】【生科股】歌禮製藥︰新冠口服候選藥新藥臨床試驗申請已獲國家藥監局受理
【08：09】【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際2457今日起招股 入場費約3030元
【07：48】【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244今日起招股 一手入場費約13252元
【07：45】港股ADR收報17507點，升209點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.77元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報275.96元，較港收市價高5.96元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.13元，較港收市價高1.93元或2.7%。
【07：30】儲局官員放鷹，加上投資者憂慮中國疫情發展，避險情緒升溫，美股持續受壓。道指跌497點，報33849點；標指跌62點，報3963點；納指跌176點或1.58%，報11049點。
責任編輯︰梁浩碩