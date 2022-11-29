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【港股市況】ATM升2%　內房造好、碧桂園升逾13%　期結日恒生指數高開260點（不斷更新）

股市 09:28 2022/11/29

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港股市況不斷更新

港股期指結算日高開逾200點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別升2%，中證監表示決定在股權融資方面調整優化5項措施，內房造好，其中碧桂園 （02007） 升逾13%，龍湖 （00960） 升近一成，恒指期結日高開260點，開報17558點，科指升近3%，報3534點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：28】阿里健康 （00241） 績後造好升逾3%，袔里巴巴半年純利1.6億元，去年同期虧損2.3億元，實現扭虧爲盈。

【互聯網醫療】阿里健康扭虧爲盈　半年賺1.6億人民幣

【09：25】L'occitane歐舒丹 （00973） 績後逆市低開近1%，歐舒丹上半年純利6390萬歐元，為連續兩年實現創紀錄的中期利潤，按年增長5.4%。匯報銷售額增長29.3%至約9億歐元。

【業績│零售股】L'occitane歐舒丹上半財年純利增5%至破紀錄6390萬歐元　對下半年謹慎樂觀

【業績｜零售】L'occitane歐舒丹：維持全財年銷售破20億歐元目標

【09：25】360數科 （03660） 掛牌開報50.6元，較招股價50.03元高出1.14%，每手50股計帳面賺28.5元。

【09：20】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別升2%，內房造好，其中碧桂園 （02007） 升逾13%，龍湖 （00960） 升近一成，恒指期結日高開260點，開報17558點，科指升近3%，報3534點。

【內房危機】中證監發聲：調整5項融資措施　恢復上市房企再融資、允併購重組及配套融資

【09：13】期指開報17535點，升215點。

【09：09】內地線上貸款平台360數科 （03660） 掛牌，昨富途暗盤交易收報50.6元，升0.6%。

【新股IPO】360數科暗盤　一手賬面賺逾20元

【新股IPO】360數科超額認購近1.5倍　一手中籤率70%（附分配結果連結）

【08：43】中國通才教育 （02175） 、幸福控股 （00260） 開市前公布停牌。

【08：41】旺旺 （00151） 、嗶哩嗶哩 （09626） 等將於今日公布業績。

【08：36】恒指黑期升約233點，報17509點，道指期貨跌14點，報33857點。

【08：23】【生科股】歌禮製藥︰新冠口服候選藥新藥臨床試驗申請已獲國家藥監局受理

【08：09】【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際2457今日起招股　入場費約3030元

【07：48】【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244今日起招股　一手入場費約13252元

【07：45】港股ADR收報17507點，升209點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.77元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報275.96元，較港收市價高5.96元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.13元，較港收市價高1.93元或2.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局官員放鷹，加上投資者憂慮中國疫情發展，避險情緒升溫，美股持續受壓。道指跌497點，報33849點；標指跌62點，報3963點；納指跌176點或1.58%，報11049點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩

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