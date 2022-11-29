【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港4%　夜期跌23點（不斷更新）

夜期今晚回復平靜，跌27點，中概股指數追落後，大升6.5%，昨晚春江鴨先炒升夜期，到今日下午才傳出消息內地開防疫記者會，才令市場恍然大悟，有利好消息出台，不過，一般投資者若跟消息炒，未必能及時入市，惟有跟隨估值法值，見平而買入，或較易捕捉機會。

滙豐 （00005） 宣布出售加拿大業務，有機會2024年發一次性股息回饋股東，刺激外圍股價走勢，滙豐ADR折算報48.1港元，較港收市價46.25元高4%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 155.91 +0.3% 騰訊ADR 285.10 -0.2% 滙豐ADR 48.10 +4.0% 阿里巴巴美股 78.18 -0.7%

北水走資11億 盈富基金及國指ETF共走48億

港股勁彈900點，北水即無需大力撐場，轉為淨沽出11億元，並沽出一籃子的ETF，盈富基金 （02800） 錄得34億元走資，以及恒生中國企業ETF （02828） 走資13.8億元，資金繼續買美團 （03690） 12.1億元。

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美團大升逾11%、平保升近13% 期結日恒指升906點高收、重上萬八關

港股期指結算日升900點，重上18000點關口。ATM領市，美團 （03690） 大升逾11%，阿里巴巴 （09988） 升9%，騰訊 （00700） 升6%，平保 （02318） 升近13%，港交所 （00388） 升逾7%重上300關。另外，中證監表示決定在股權融資方面調整優化5項措施，內房物管股造好。恒生指數高開260點，其後升幅逐步擴大，全日升906點，收報18204點全日高位收市，成交1667.6億元。科指升7.7%，報3695點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【21：18】【馬雲行蹤】馬雲傳東京渡假半年 正增強水彩畫造詣

【21：03】【中概股｜業績】寶尊電商第三季經整純利虧轉盈

【19：55】【HSBC滙豐】滙豐售加拿大業務 料產生57億美元稅前利潤 考慮2024年適量派息、回購等退還股東

【19：47】【新股IPO】陽光保險6963明起招股 入場費3257.5元

【19：26】夜期跌38點，報18296點。

【19：19】【金象米母企】金源米業上半財年轉賺7476萬 食米業務稅前溢利增25.9%

【19：02】【Tesla概念股】力勁科技上半財年少賺16.3% 中期息減派33.3%至4仙

【18：56】【業績│餐飲股】富臨集團上半財年扭虧淨賺867萬元、不派息 期內獲政府防疫基金補貼5343萬元

【18：55】【內房危機】融創更新盈警 料去年業績轉蝕 核心虧損恐逾250億人幣

【18：14】【業績｜Bilibili】嗶哩嗶哩第三季淨營業額增11% 美股盤前升幅收窄

【18：13】【大行看法】滙豐環球：憂小米庫存高及宏觀不確定性 下調小米目標價5%、維持「持有」

【17：33】【聯繫匯率】「聯匯之父」：投機者低估香港堅守聯匯制度決心 即使港元利率暴漲仍不會放棄

【17：09】【解碼│港股急升】建銀國際趙文利：港股正歷跨年度行情 恒指明年首季料可重上20000、籲買3類股份

【16：44】【業績｜教育股】中教全日升2%、全財年多賺近28% 派末期息33.57分人幣、首席財務官：正處估值倒掛不宜作併購

【16：41】【新股IPO】步陽國際2457孖展暫錄912萬元、思路迪1244暫錄633萬元均未足額認購 一文看清新股認購表現（附表）

【16：39】【醫藥股】復星醫藥2196據報考慮出售印度藥廠Gland Phrama股權

【16：10】恒指期結日升906點，收報18204點全日高位收市，成交1667.6億元。科指升7.7%，報3695點，ATM領市，美團 （03690） 大升逾11%，阿里巴巴 （09988） 升9%，騰訊 （00700） 升6%，平保 （02318） 升近13%，港交所 （00388） 升逾7%重上300關。另外，內房物管股造好。

【16：00】恒指U盤前升889點，報18187點。

【15：48】港股收市前升800點，報18111點，升815點，科指升6.7%，報3664點。

【15：32】【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率 封控快封快解、應解盡解（不斷更新）

【15：24】恒指尾市升約610點，科指升5.3%。

【15：22】國美零售 （00493） 回吐，股價逆市跌逾3%，低見0.161元。

【15：10】【中國經濟】美銀：內地未來數周釋出訊號優化防控 明年中國經濟增長5.5%

【15：05】美團 （03609） 升幅擴大至近一成，高見154元，阿里巴巴 （09988） 升逾6%，騰訊 （00700） 升逾4%。

【14：59】康希諾生物 （06185） 升逾15%，高見115元。

【14：52】康希諾生物 （06185） 短綫抽升一成，高見107.5元，三葉草生物 （02197） 升近14%，高見5.95元，復星醫藥 （02196） 升逾4%，高見25.6元。

【14：22】港股升勢回順，恒指最新升約615點，報17913點，未企穩18000點關口，科指升5.2%，報3612點。

【14：20】中移動 （00941） 逆市偏軟，股價跌0.7%。

【14：10】海底撈 （06862） 升幅擴大至近15%，九毛九 （09922） 升逾11%，呷哺呷哺 （00520） 升逾8%。

【14：01】【內地疫情】國務院下午3時召開記者會 將介紹落細落實防控措施

【13：59】大市最新於18000點水平窄幅上落，恒指升720點，報18018點，科指升近6%，報3636點。

【13：33】【新股IPO】步陽國際2457及思路迪1244分別暫錄逾300萬元 一文看清新股認購表現（附表）

【13：21】【科企展望】惠譽：明年亞太區科技行業展望為「惡化」 內地網企複蘇速度料波動

【13：18】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 升逾8%，雅居樂 （03383） 升近一成，龍湖 （00960） 升一成。

【13：12】港交所 （00388） 午後升逾7%，高見299.8元，上試300元關口。

【13：03】美團 （03690） 午後升9%，高見154元，阿里巴巴 （09988） 升近7%，騰訊 （00700） 升逾4%。

【13：01】恒指午後初段升逾700點，重上18000點關口，報18029點，升731點，科指升6%，報3638點。

【12：38】【業績｜食品股】旺旺上半年純利跌23.6% 中期息增37.3%至1.14美仙

【12：29】【業績｜教育股】中教全財年多賺12% 派末期息33.57分人幣、首席財務官：正處估值倒掛不宜作併購

【12：27】【業績｜餐飲股】大快活半年少賺18.4% 中期息減派至18仙、周息率5.6厘

【12：00】恒生指數半日升666點，報17964點，成交826億元，科指升5.5%，報3619點。ATM領市，美團 （03690） 升大8%，阿里巴巴 （09988） 升逾6%，騰訊 （00700） 升近4%。內險股造好，其中平保 （02318） 升近一成。內房、物管股續炒，其中龍湖 （00960） 升12%，融創服務 （01516） 升27%，碧服 （06098） 升逾16%。

【11：59】【新股IPO】多點DMALL據報正選定投行明年赴港上市

【11：49】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至逾12%，高見108.1元。

【11：39】【港交所旗下】LME辯護取消鎳交易 避免陷入200億美元追孖展「死亡螺旋」

【11：33】平保 （02318） 最新升一成，高見46.1元。

【11：31】恒指升幅擴至700點，高見17999點，科指升5.6%，報3624點。

【11：31】內地股市造好，上證半日升2.2%，深證升2.2%，創業板指升1.5%。

【11：26】美團 （03690） 升逾7%，高見149.5元，試150關。

【11：22】【虛擬銀行】富融銀行Fusion Bank獲證監頒發1號及4號牌照 將提供財富管理業務

【11：10】內險股造好，其中平保 （02318） 升幅擴大至逾8%，國壽 （02628） 升逾6%。

【10：57】【MPF】GUM：強積金11月整體回報8.5% 人均暫賺1.7萬元

【10：57】【解碼│內房放水】野村：中央「第三支箭」助內房撲水、受惠者料有限 惟有助改善市場情緒及推升股價

【10：50】港股升至近18000點關口前暫見阻力，最新升勢略為回順，報17892點，升594點，曾高見17966點，科指升4.7%，報3594點。

【10：40】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升4%，大市升幅擴大至逾600點，報17930點，升632點，科指升5.2%，報3613點。

【10：32】重磅藍籌方面，滙豐 （00005） 升0.8%，中移動 （00941） 升0.2%，港交所 （00388） 升5%，友邦 （01299） 升逾3%。

【10：26】阿里巴巴 （09988） 升幅進一步擴大，股價升近6%，高見76.65元。

【10：18】阿里巴巴升5%、美團升逾4%，內房物管股造好，融創服務升逾兩成，恒指早段升500點。

【10：13】大市升500點，高見17798點。

【10：08】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 升4%，騰訊 （00700） 升逾2%，小米 （01810） 升近4%。

【10：07】港股升幅擴大至近450點，科指升3.6%。

【10：04】融創服務 （01516） 升幅擴大至21%，高見3.27元。

【09：59】嗶哩嗶哩 （09626） 績前造好，股價早段升逾5%，高見100.6元。

【09：56】大市開市後早段反覆向上，最新升近400點，報17687點，升389點，科指升3.1%，報3541點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升2%。

【09：52】歌禮製藥 （01672） 新冠口服候選藥物新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理，股價升逾9%，高見3.39元。

【09：49】內地餐飲股續向上，海底撈 （06862） 升近半成，九毛九 （09922） 、呷哺呷哺 （00520） 升逾4%。

【09：48】阿里健康 （00241） 升幅擴大至近9%，高見6.05元。

【09：46】港交所 （00388） 造好，股價升近4%，高見289.6元。

【09：45】L'occitane歐舒丹 （00973） 績後向下，早段跌幅擴大至6%，低見20.15元。

【09：42】騰訊音樂 （01698） 升逾9%，高見24.2元創上市後新高。

【09：37】中海外 （00688） 開市後升6%，潤地 （01109） 升逾4%，碧桂園 （02007） 升一成，雅居樂 （03383） 升逾7%，龍湖 （00960） 升逾6%。

物管股同樣造好，碧桂園服務 （06098） 升一成，融創服務 （01516） 更升17%。

【09：34】國壽 （02628） 、平保 （02318） 升4%，財險 （02328） 、太保 （02601） 升逾2%。

【內險股】國壽減持太保套現3274萬元 持股量跌至不足5% 年初至今累減3%

【09：28】阿里健康 （00241） 績後造好升逾3%，袔里巴巴半年純利1.6億元，去年同期虧損2.3億元，實現扭虧爲盈。

【互聯網醫療】阿里健康扭虧爲盈 半年賺1.6億人民幣

【09：25】L'occitane歐舒丹 （00973） 績後逆市低開近1%，歐舒丹上半年純利6390萬歐元，為連續兩年實現創紀錄的中期利潤，按年增長5.4%。匯報銷售額增長29.3%至約9億歐元。

【業績│零售股】L'occitane歐舒丹上半財年純利增5%至破紀錄6390萬歐元 對下半年謹慎樂觀

【業績｜零售】L'occitane歐舒丹：維持全財年銷售破20億歐元目標

【09：25】360數科 （03660） 掛牌開報50.6元，較招股價50.03元高出1.14%，每手50股計帳面賺28.5元。

【09：20】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） ATM分別升2%，內房造好，其中碧桂園 （02007） 升逾13%，龍湖 （00960） 升近一成，恒指期結日高開260點，開報17558點，科指升近3%，報3534點。

【內房危機】中證監發聲：調整5項融資措施 恢復上市房企再融資、允併購重組及配套融資

【09：13】期指開報17535點，升215點。

【09：09】內地線上貸款平台360數科 （03660） 掛牌，昨富途暗盤交易收報50.6元，升0.6%。

【新股IPO】360數科暗盤 一手賬面賺逾20元

【新股IPO】360數科超額認購近1.5倍 一手中籤率70%（附分配結果連結）

【08：43】中國通才教育 （02175） 、幸福控股 （00260） 開市前公布停牌。

【08：41】旺旺 （00151） 、嗶哩嗶哩 （09626） 等將於今日公布業績。

【08：36】恒指黑期升約233點，報17509點，道指期貨跌14點，報33857點。

【08：23】【生科股】歌禮製藥︰新冠口服候選藥新藥臨床試驗申請已獲國家藥監局受理

【08：09】【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際2457今日起招股 入場費約3030元

【07：48】【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244今日起招股 一手入場費約13252元

【07：45】港股ADR收報17507點，升209點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報45.77元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報275.96元，較港收市價高5.96元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.13元，較港收市價高1.93元或2.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局官員放鷹，加上投資者憂慮中國疫情發展，避險情緒升溫，美股持續受壓。道指跌497點，報33849點；標指跌62點，報3963點；納指跌176點或1.58%，報11049點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】友邦保險、中國神華、永利澳門

責任編輯︰梁浩碩