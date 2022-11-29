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【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際2457今日起招股　入場費約3030元

新股IPO 08:09 2022/11/29

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【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際2457今日起招股　入場費約3030元

步陽國際 （02457） 今日（11月29日）起至12月7日招股。鋁合金汽輪製造商步陽國際計劃發行2.5億股，一成在港作公開發售，集資最多1.5億元，招股價介乎0.5元至0.6元，每手5000股，一手入場費3030.23元。步陽國際預計於12月15日掛牌，中泰國際為獨家保薦人。

步陽國際專注於售後市場，即用於汽車維修及保養的零配件市場，製造及向客戶銷售各種鋁合金汽輪。因年初內地疫情區域性爆發，其業務運營受到暫時性影響，特別是向海外市場的產品交付，今年首5個月收益近1.5億元人民幣，按年減少6.08%，期內溢利1638.2萬元人民幣，升63.18%。

步陽國際引入安德投資為基石投資者，認購3000萬元公司股份。

所得款項約57%將用於擴大產能，包括購置新設備以供生產鋁合金汽輪所用，36.2%用於建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合擴大的產能，6.8%將用於設計、開發及測試我們的新模具及樣品。

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責任編輯︰梁浩碩

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