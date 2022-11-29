  • 24°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244今日起招股　一手入場費約13252元

新股IPO 07:48 2022/11/29

分享：

分享：

【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244今日起招股　一手入場費約13252元

3D Medicines 思路迪 （新上市編號︰01244） 今日（11月29日）起至12月7日招股。中國生物醫藥公司思路迪計劃發行1635萬股，一成於香港作公開發售，集資最多4.29億元，招股價介乎22.96元至26.24元，每手500股，一手入場費13252.23元。思路迪預計將於12月15日掛牌，中金及中信建投國際為聯席保薦人。

思路迪於2014年成立，致力於為癌症患者，尤其是那些需要長期治療的患者研發腫瘤藥物，已建立一條包含一款核心產品及11款候選藥物的管線，其中核心產品恩沃利單抗（品牌名：恩維達®）為支柱產品，已於2021年11月獲批並於2021年12月商業化，另有7款其他候選藥物處於
臨床階段。

截至2022年5月31日止5個月，收益1.61億元人民幣，所有收入來自恩沃利單抗銷售，母公司擁有人應佔虧損2.8億元人民幣，較去年同期的虧損8.04億元人民幣縮減65.13%，研發開支1.38億元人民幣，增加6.4%。

所得款項的約90%將主要用於產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化，10%用於一般企業及營運資金用途。

【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際2457今日起招股　入場費約3030元

【新股IPO】陽光保險通過上市聆訊、為國內七大保險集團之一　上半年總保費收入約630億元人幣

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO

上一篇文章

【新股IPO】鋁合金汽輪製造商步陽國際2457今日起招股　入場費約3030元

下一篇文章

【訪問】PAOB新舵手：加息挑戰頗大　冀吸更多活存紓息差壓力　擬推產品助建築業中小企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主大升、美高梅永利升逾一成（第三版）
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主大升、美高梅永利升逾一成（第三版）
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【內地疫情】上海晨光文具否認禁售A4白紙　網上流傳緊急聲明屬偽造
【內地疫情】上海晨光文具否認禁售A4白紙　網上流傳緊急聲明屬偽造
【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針
【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款