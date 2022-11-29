▲ 【新股IPO】3D Medicines 思路迪1244今日起招股 一手入場費約13252元

3D Medicines 思路迪 （新上市編號︰01244） 今日（11月29日）起至12月7日招股。中國生物醫藥公司思路迪計劃發行1635萬股，一成於香港作公開發售，集資最多4.29億元，招股價介乎22.96元至26.24元，每手500股，一手入場費13252.23元。思路迪預計將於12月15日掛牌，中金及中信建投國際為聯席保薦人。

思路迪於2014年成立，致力於為癌症患者，尤其是那些需要長期治療的患者研發腫瘤藥物，已建立一條包含一款核心產品及11款候選藥物的管線，其中核心產品恩沃利單抗（品牌名：恩維達®）為支柱產品，已於2021年11月獲批並於2021年12月商業化，另有7款其他候選藥物處於

臨床階段。

截至2022年5月31日止5個月，收益1.61億元人民幣，所有收入來自恩沃利單抗銷售，母公司擁有人應佔虧損2.8億元人民幣，較去年同期的虧損8.04億元人民幣縮減65.13%，研發開支1.38億元人民幣，增加6.4%。

所得款項的約90%將主要用於產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化，10%用於一般企業及營運資金用途。

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責任編輯︰梁浩碩