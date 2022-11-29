  • 25°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 01:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結）

理財智慧 01:16 2022/11/29

分享：

分享：

12月快將來臨，大家也在準備跟親友慶祝聖誕節的活動，到酒店吃自助餐就是其中一個指定節目。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口


KKday剛推出港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 咖啡廳的自助餐優惠，其中自助晚餐最平低至61折，即每位570元，於 2022 年 12 月 24、25 及 31 日，在超過八十呎長的自助餐桌上將佈滿各式各樣的節日美饌。當中包括聖誕節限定的燒火雞及聖誕樹頭蛋糕。其他必食之選有凍海鮮盤的新鮮即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、蝦、青口及黃金螺，以及多種特色菜餚包括烤美國牛肋排、煎鱸魚配鴨肝、鱈魚蟹餅、烤新西蘭羊脾、30 頭鮑魚燉湯及德國豬手等。還有超過二十款聖誕甜品，任君選擇。精選推介有士多啤梨雲呢拿巴伐利亞蛋糕、藍莓朱古力聖誕蛋糕、芒果拿破崙及多達十二款口味的 Mövenpick 雪糕。

    點擊圖片放大
    +4
    +3


酒店也推出低至53折的自助午餐優惠，成人最平每位364元。客人也可品嚐新鮮即開生蠔及多款壽司等各款超豐富海鮮，40多款熱盤及沙律。Harbour Grand Café 咖啡廳特意為客準備了豐富的自助午餐慶祝聖誕節和除夕。節慶自助午餐於 2022 年 12 月24、25、31 日供應。節慶自助午餐的凍海鮮盤亦有蟹腳、新鮮即開生蠔、蝦及青口。
同時，每位成人可獲贈 Clarins 皇牌修護產品體驗套裝 (價值216元)，另可享有「煥發年輕」個人肌膚諮詢服務 1 次，完成後更可獲贈專屬修護體驗裝乙份*。禮品先到先得，送完即止。

【人情公價】 收到餅卡 原來要畀XXX元？今年升幅達2倍！，詳見【下一頁


優惠1：【酒店自助餐優惠 2022】港島海逸君綽酒店｜咖啡廳聖誕自助餐
KKday 優惠: 成人627元/位起(原價1,028元)；兒童（4-11歲）440元/位起 (原價570元) (包括原價加一服務費) 優惠連結：請按此

自助晚餐供應時間：18:30 - 22:00 pm
12 月 24 至 26 日自助晚餐供應時間：17:30 - 19:45pm / 20:15 - 22:00pm
地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店三樓- Harbour Grand Café

BoC Pay推出全新「乘車碼」　覆蓋全綫九巴及龍運巴士　乘車單程滿10元即減3元，詳見【下一頁

優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 28 日 21:00 至 12 月 4 日 23:59
使用日期：2022 年 12 月 1 至 12 月 31 日
優惠2：環球美食(生蠔、蟹腳、刺身)自助午餐
KKday 優惠: 成人364元/位起(原價687元);兒童(4-11歲)253元/位起 (原價328元)
(包括加一服務費)  優惠連結：請按此


自助午餐供應時間：星期一至日：12:00noon - 2:30 p.m.
使用日期：2022 年 12 月 1 至 12 月 31 日
地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店三樓- Harbour Grand Café
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 28 日 21:00 至 12 月 4 日 23:59
使用日期：2022 年 12 月 1 至 12 月 31 日

【著數優惠】麥當勞App 最新優惠一覽 $100任選8杯手調咖啡 $26麥樂雞套餐 捐$90.3可抽叱咤頒獎典禮門票兩張，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
自助餐 聖誕節 酒店

下一篇文章

【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁卓峰　 與好兄弟拍住上　憑誠懇態度及親和力逐步向目標邁進
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】業主信教有風水要求　花46萬裝修504呎單位　完美融和成京都風禪意家居
【室內設計】業主信教有風水要求　花46萬裝修504呎單位　完美融和成京都風禪意家居
【港車北上】國務院批准港車北上免擔保政策 相關車輛無須向內地海關申報付關稅
【港車北上】國務院批准港車北上免擔保政策 相關車輛無須向內地海關申報付關稅
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
大家樂上半年度多賺34% 毎股派中期息0.1元
大家樂上半年度多賺34% 毎股派中期息0.1元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款