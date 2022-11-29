【聖誕自助餐】53折嘆港島海逸君綽酒店自助午餐 蟹腳 新鮮即開生蠔 超豐富海鮮 低至每位$364（內附優惠連結）

12月快將來臨，大家也在準備跟親友慶祝聖誕節的活動，到酒店吃自助餐就是其中一個指定節目。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口



KKday剛推出港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 咖啡廳的自助餐優惠，其中自助晚餐最平低至61折，即每位570元，於 2022 年 12 月 24、25 及 31 日，在超過八十呎長的自助餐桌上將佈滿各式各樣的節日美饌。當中包括聖誕節限定的燒火雞及聖誕樹頭蛋糕。其他必食之選有凍海鮮盤的新鮮即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、蝦、青口及黃金螺，以及多種特色菜餚包括烤美國牛肋排、煎鱸魚配鴨肝、鱈魚蟹餅、烤新西蘭羊脾、30 頭鮑魚燉湯及德國豬手等。還有超過二十款聖誕甜品，任君選擇。精選推介有士多啤梨雲呢拿巴伐利亞蛋糕、藍莓朱古力聖誕蛋糕、芒果拿破崙及多達十二款口味的 Mövenpick 雪糕。

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酒店也推出低至53折的自助午餐優惠，成人最平每位364元。客人也可品嚐新鮮即開生蠔及多款壽司等各款超豐富海鮮，40多款熱盤及沙律。Harbour Grand Café 咖啡廳特意為客準備了豐富的自助午餐慶祝聖誕節和除夕。節慶自助午餐於 2022 年 12 月24、25、31 日供應。節慶自助午餐的凍海鮮盤亦有蟹腳、新鮮即開生蠔、蝦及青口。

同時，每位成人可獲贈 Clarins 皇牌修護產品體驗套裝 (價值216元)，另可享有「煥發年輕」個人肌膚諮詢服務 1 次，完成後更可獲贈專屬修護體驗裝乙份*。禮品先到先得，送完即止。

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優惠1：【酒店自助餐優惠 2022】港島海逸君綽酒店｜咖啡廳聖誕自助餐

KKday 優惠: 成人627元/位起(原價1,028元)；兒童（4-11歲）440元/位起 (原價570元) (包括原價加一服務費) 優惠連結：請按此



自助晚餐供應時間：18:30 - 22:00 pm

12 月 24 至 26 日自助晚餐供應時間：17:30 - 19:45pm / 20:15 - 22:00pm

地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店三樓- Harbour Grand Café

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優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 28 日 21:00 至 12 月 4 日 23:59

使用日期：2022 年 12 月 1 至 12 月 31 日

優惠2：環球美食(生蠔、蟹腳、刺身)自助午餐

KKday 優惠: 成人364元/位起(原價687元);兒童(4-11歲)253元/位起 (原價328元)

(包括加一服務費) 優惠連結：請按此



自助午餐供應時間：星期一至日：12:00noon - 2:30 p.m.

使用日期：2022 年 12 月 1 至 12 月 31 日

地址：香港北角油街 23 號港島海逸君綽酒店三樓- Harbour Grand Café

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 28 日 21:00 至 12 月 4 日 23:59

使用日期：2022 年 12 月 1 至 12 月 31 日

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責任編輯：陳詠妍