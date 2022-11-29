【訪問】PAOB新舵手：加息挑戰頗大　冀吸更多活存紓息差壓力　擬推產品助建築業中小企

▲ 【訪問】PAOB新舵手費軼明：加息挑戰頗大 冀吸更多活存紓息差壓力 擬推產品助建築業中小企

港元拆息持續上升，上任未足一個月的虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）行政總裁費軼明受訪時稱，該行的中小企貸款許多屬分期性質，貸款期內不能就息率重新定價，另一邊廂該行提供的定期存款在存期結束後，則要隨行就市訂更高息率以吸存款，故此加息環境對該行挑戰頗大，上任後一直想辦法吸引更多活期及儲蓄存款（CASA），以減輕該行的息差壓力。

今年首3季淨利息收入按年增逾3倍

費軼明認為，除了分期貸款不能重新定價，亦因該行重點服務中小企，加息環境下亦要考慮該些客戶的承受能力，不能收取很高利息，且貸款息率也要觀乎市場走勢，該行的資金成本在過去一段時間升幅高於貸款息率升幅，淨息差有收窄，盡管該行今年首3季，淨利息收入按年增逾3倍。

他指，在吸引CASA方面，相對傳統銀行而言，虛銀因提供的服務較少而處於劣勢，吸引CASA會是該行努力的方向，但非朝夕之事，該行下一步會針對中小企經營上的需求，探討如何吸引中小企的營運存款。他希望，該行可通過給客戶提供更多綜合服務，例如支付、外滙交易、卡類等，以吸CASA。

該行目前透過與貿易通（00536）合作，服務進出口貿易、批發業的中小企，另透過與電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）合作，服務零售業中小企。費軼明預告，建築業料是該行下個服務擴展對象行業，未來兩周或會針對建築業二判、三判等中小企推出產品。

他指，建築業面臨的困難在於流動資金需求，往往該行業的中小企在簽約後，先通過自有資金買原材料、招聘散工，惟要待工程進行到一定階段、完工驗收後才收到款項，當中就會出現一段頗長時間的資金缺口，故希望在該階段滿足該類中小企的資金需求。

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記者：胡學能