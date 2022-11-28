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【高息股】領展傳領先 新加坡商場組合競購

股樓投資 21:48 2022/11/28

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新加坡地產營運商Mercatus放售多個商場。綜合路透社及新加坡海峽時報報導，本港房託領展(00823)在競購過程中領先，潛在交易項目包括新加坡西部大型商場Jurong Point及東部商場Thomson Plaza。一旦落實，將是領展首度投資新加坡項目，競購結果料於數周內公布。領展及Mercatus對有關傳聞不予置評。

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【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

有關放售於半年前開始，由於期間出現全球利率急升及經濟前景轉差等事件，令買家們趨向審慎下，擬出售物業的規模也出現調整，交易資產總值由原來的30億坡元下降至25億坡元，即約18億美元。

目前領展的海外零售項目包括位於澳洲悉尼市中心的QVB, The Galeries 及Strand Arcade 各50%權益。集團上月曾表示，市場買賣雙方差價擴闊，洽談過程較難，強調會續留意不同項目。領展上周宣布發行33億元可轉換債券，從而以較低融資成本補充資金，及為營運需要及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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