【高息股】領展傳領先 新加坡商場組合競購

新加坡地產營運商Mercatus放售多個商場。綜合路透社及新加坡海峽時報報導，本港房託領展(00823)在競購過程中領先，潛在交易項目包括新加坡西部大型商場Jurong Point及東部商場Thomson Plaza。一旦落實，將是領展首度投資新加坡項目，競購結果料於數周內公布。領展及Mercatus對有關傳聞不予置評。

大家樂上半年度多賺34% 毎股派中期息0.1元 詳情請看【下一頁】

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

有關放售於半年前開始，由於期間出現全球利率急升及經濟前景轉差等事件，令買家們趨向審慎下，擬出售物業的規模也出現調整，交易資產總值由原來的30億坡元下降至25億坡元，即約18億美元。

目前領展的海外零售項目包括位於澳洲悉尼市中心的QVB, The Galeries 及Strand Arcade 各50%權益。集團上月曾表示，市場買賣雙方差價擴闊，洽談過程較難，強調會續留意不同項目。領展上周宣布發行33億元可轉換債券，從而以較低融資成本補充資金，及為營運需要及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。

【濠賭股】 澳門新賭牌揭盅 6博企獲續牌10年 濠賭股逆市強勢 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機