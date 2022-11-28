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【世界盃賽果】三分鐘內連入兩球 喀麥隆逼和塞爾維亞3比3

世界盃 20:53 2022/11/28

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世界盃G組頭場喀麥隆對塞爾維亞，賽前喀麥隆門將奧拿拿傳因紀律問題遭逐出國家隊，由後備門將伊柏斯擔正。這支非洲雄獅曾落後1比3下，終與塞軍3比3和局收場。

上半場塞爾維亞採取主動，開賽10分鐘，米祖域與隊友撞牆入禁區，避開對手攔截起腳，可惜中柱不入。16分鐘，喀麥隆解圍失誤，皮球落在米祖域腳下卻不中目標，錯失黃金機會。18分鐘，喀軍終有具威脅埋門，皮亞根迪窄位一抽，門將雲查米連高域沙域救出。

塞軍久攻不下，受壓的喀麥隆反而先開紀錄。28分鐘喀麥隆角球開出，尼古拉斯尼高路跣後，卡斯迪列圖伏兵尾柱射入領先1比0。42分鐘，喀麥隆有機會擴大比數，皮亞根迪偷得皮球推進，禁區外一射被門將擋出，補射亦無功而回。

上半場補時階段，塞爾維亞藉罰球攻勢追平，泰迪斬入禁區，中堅柏夫洛域頭錘建功，替球隊追成1比1。得勢不饒人的塞爾維亞，憑米連高域沙域禁區外施射得手，半場反超前2比1。

下半場52分鐘，喀麥隆失去控球權，塞爾維亞於對方禁區耐心組織，施夫高域傳予米祖域射入空門，比數擴大至3比1。

喀麥隆為收復失地，換入前鋒阿布巴卡，與祖普莫亭合組雙箭頭，64分鐘見成效。阿布巴卡中路入楔，扣過對方守衛，單對單門將笠射入網，原判越位作廢，惟經VAR核實入球有效，追近至2比3。喀麥隆士氣如紅，65分鐘阿布巴卡突破越位，橫傳予祖普莫亭輕鬆射入，喀麥隆追成平手。

尾段雙方拳來腳往，希望能爭取決定勝負的一球。75分鐘，米祖域半單刀失機，喀麥隆反擊亦未能以射門完成。86分鐘，阿布巴卡施展遠程炮，雲查米連高域沙域接實。下半場補時6分鐘，雙方再無法入球，最終3比3打成平手。

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