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【2023展望】德銀旗下DWS：當內地全面放鬆清零　料強勁反彈　惟目前未脫困境

宏觀解讀 21:25 2022/11/28

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【2023展望】德銀旗下DWS：當內地全面放鬆清零　料強勁反彈　惟目前未脫困境

今年歐美通脹情況嚴峻，令股債兩大資產表現失色。德意志銀行（美：DB）旗下資產管理公司DWS認爲，美國的通脹有紓緩跡象，有信心可實現「軟着陸」。

由於通脹高企，今年的環球投資環境變得極不明朗，然而，通脹數據有紓緩跡象。DWS表示，美國通脹將逐漸下降，料明年通脹率將降至4.1%，而隨後兩年則分別降至2.4%及2.3%。DWS認爲，隨着央行推出的緊縮貨幣政策，同時能源及供應鏈等問題得以解決，全球通脹率將回到正常水平。

DWS預料，今年美國GPD增長1.8%，其後經濟將維持疲軟，2023年GDP增長將降至0.4%，而2024年的增長會回暖至1.3%。DWS認爲，居民實際可支配收入將減少，將抑制消費，最終傳導至實體經濟活動，惟亞太區投資總監 Sean Taylor表示，有信心美國經濟能夠實現「軟着陸」。

至於中國方面，DWS指出，當「清零政策」全面放鬆，預料將出現強勁反彈，惟目前尚未走出困境。環球首席投資總監 Björn Jesch表示，清晰的防疫政策有助提升市場信心。股票市場方面，Jesch指，目前市盈率已跌至為9.9倍，低於10年平均的13倍，股票處於低估值的區域，未來將繼續投資中國股票市場。然而，Jesch補充，短期内股市仍有下調空間，相信與近期内地大城市的抗議活動有關。

至於亞太地區方面，DWS看多韓國、日本、印度及印尼。DWS認爲，韓國的半導體行業和電動車電池行業值得關注；日本方面，DWS稱，日本公司的財政狀況穩健，對日本GDP增長有信心。

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編輯：伍鍵文

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