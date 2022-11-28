  • 26°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股業績】拼多多盤前抽升12%　第3季營收增65.1%、經調整純利124億人幣遠勝預期

股市 19:52 2022/11/28

分享：

分享：

【中概股業績】拼多多盤前抽升12%　第3季營收增65.1%、經調整純利124億人幣遠勝預期

中概股拼多多（美：PDD）第3季營收爲355.04億元（人民幣，下同），按年增65.1%，勝市場預期的309.37億元；列賬純利105.89億元，按年增545.6%；經調整淨利124.47億元，按年增295.1%，勝預期的70.87億元。拼多多盤前抽升12 %，報73.57美元。

拼多多董事長兼首席執行官陳磊稱，上季繼續深化創造價值工作，增加研發投資，幫助農村實體發展，同時以進一步提高供應鏈效率，服務製造業數字化發展，推動供給側升級。拼多多財務副總裁劉珺稱，部分投資項目上季受到了影響，但仍會繼續加大研發投入，通過創新創造長期價值。

三大業務板塊方面，在線營銷服務及其他收入 284.26 億元，按年增 58.4%；交易服務收入為70.22 億元，按年增長 102.0%；商品銷售收入為 5640 萬元，按年31.3%。

拼多多第3季研發費用為26.98億元，按年增長 11.4%，增長主要原因是員工人數增加以及招聘更有經驗的研發人員。拼多多上季銷售和營銷費用及一般行政費用分別按年增40%及171%至140.49 億及 9.07 億元。

相關文章：

【大戶持倉】高瓴資本上季加碼阿里巴巴及拼多多　大手減持京東並清倉SEA

【中概股】拼多多推商家出海扶持計劃　將投資百億助內地製造業直連海外市場

美股 拼多多（美：PDD）

下一篇文章

【內房危機】中證監發聲：調整5項融資措施　恢復上市房企再融資、允併購重組及配套融資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國經濟】「北上廣深」均現新冠感染個案　深圳倡本周居家辦公
【中國經濟】「北上廣深」均現新冠感染個案　深圳倡本周居家辦公
【內房危機】中國恒大75億人幣出售深圳灣超級總部地皮　另獲高院押後清盤聆訊（附圖）
【內房危機】中國恒大75億人幣出售深圳灣超級總部地皮　另獲高院押後清盤聆訊（附圖）
【世界盃賽果】德國追和西班牙1比1出綫悲觀轉樂觀　日本輸波出綫難度大增　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】德國追和西班牙1比1出綫悲觀轉樂觀　日本輸波出綫難度大增　一文看清世界盃賽果
【恒指夜期+北水】北水勁吸66億　掃兩大ETF（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水勁吸66億　掃兩大ETF（不斷更新）
【內地疫情】上海晨光文具否認禁售A4白紙　網上流傳緊急聲明屬偽造
【內地疫情】上海晨光文具否認禁售A4白紙　網上流傳緊急聲明屬偽造
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主大升、美高梅永利升逾一成（第三版）
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主大升、美高梅永利升逾一成（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款