▲ 【中概股業績】拼多多盤前抽升12% 第3季營收增65.1%、經調整純利124億人幣遠勝預期

中概股拼多多（美：PDD）第3季營收爲355.04億元（人民幣，下同），按年增65.1%，勝市場預期的309.37億元；列賬純利105.89億元，按年增545.6%；經調整淨利124.47億元，按年增295.1%，勝預期的70.87億元。拼多多盤前抽升12 %，報73.57美元。

拼多多董事長兼首席執行官陳磊稱，上季繼續深化創造價值工作，增加研發投資，幫助農村實體發展，同時以進一步提高供應鏈效率，服務製造業數字化發展，推動供給側升級。拼多多財務副總裁劉珺稱，部分投資項目上季受到了影響，但仍會繼續加大研發投入，通過創新創造長期價值。

三大業務板塊方面，在線營銷服務及其他收入 284.26 億元，按年增 58.4%；交易服務收入為70.22 億元，按年增長 102.0%；商品銷售收入為 5640 萬元，按年31.3%。

拼多多第3季研發費用為26.98億元，按年增長 11.4%，增長主要原因是員工人數增加以及招聘更有經驗的研發人員。拼多多上季銷售和營銷費用及一般行政費用分別按年增40%及171%至140.49 億及 9.07 億元。

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