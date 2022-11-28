【內房危機】中證監發聲：調整5項融資措施　恢復上市房企再融資、允併購重組及配套融資

▲ 中證監發聲：調整5項融資措施 恢復上市房企再融資、允併購重組及配套融資

中央繼續發聲支持房地產行業，中證監表示，決定在股權融資方面調整優化5項措施，包括（1）恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、（2）恢復上市房企和涉房上市公司再融資、（3）調整完善房地產企業境外市場上市政策、（4）進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用、（5）積極發揮私募股權投資基金作用，並自即日起施行。

當中，中證監指，允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司，並允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可以募集配套資金；募集資金用於存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用於拿地拍地、開發新樓盤等。建築等與房地產緊密相關行業的上市公司，參照房地產行業上市公司政策執行，支持「同行業、上下游」整合。

另外，中證監指，允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用於政策支持的房地產業務，包括與「保交樓、保民生」相關的房地產項目，經濟適用房、棚戶區改造或舊城改造拆遷安置住房建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業。

同時，恢復以房地產為主業的H股上市公司再融資，恢復主業非房地產業務的其他涉房H股上市公司再融資。

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編輯：袁諾曦