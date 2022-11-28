【招聘趨勢】JobsDB推新人力資源方案　主打應徵者追蹤功能、AI評估等

▲ SEEK亞洲首席營運總監Lewis Ng、JobsDB香港區營運總監李政勳、薯片叔叔共創社始創人曾俊華、星展銀行人力資源高級副總裁Vince Wong、Prenetics人力資源及企業文化副總裁Samantha Kwok、ASMPT Limited 技術部促成科技開發組副總裁吳漢瑜及SEEK亞洲行政總裁Peter Bithos

澳洲上市SEEK旗下網上求職招聘平台JobsDB近日推出全方位人力資源方案，主打為僱主提供包括應徵者追蹤功能、薪酬及人力資源管理、AI評估應徵者及學習平台等服務。

JobsDB香港區營運總監李政勳稱，正在轉型的JobsDB已超越單純的求職網站，希望為僱主創造更大價值並使其更有效地運用時間資源，進一步推動及提升僱主的人力資源服務和效率。

JobsDB近日舉行發佈會，SEEK亞洲首席營運總監Lewis Ng宣布，將改變JobsDB現時系統內特定廣告種類的固定收費模式，推出全新Ad Budget，企業能夠按需要選擇不同類型的招聘廣告，加強靈活性。JobsDB稱，新推出全方位人力資源方案則主打協助僱主有效地計劃和分配招聘預算，同時讓中小企業及初創公司善用有限預算。

對於緩和人才荒的相關措施，李政勳表示，疫情重塑大家對工作的認知，與此同時各行各業正在洗牌及急速轉型，招聘擁有合適技能的人才成為僱主的重大挑戰。要在激烈的「人才戰」中突圍而出，關鍵在於主動性及準繩度，能有效運用日趨複雜的人力資源功能及了解相關趨勢，更已成為企業的競爭優勢之一。

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編輯：李哲毅