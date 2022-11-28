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【業績｜零售】Bauhaus半年少賺83%　中期息增至3仙、現價股息率達35厘

股市 20:14 2022/11/28

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【業績｜零售】Bauhaus半年少賺83%　派中期息3仙、現價股息率達35厘

服裝零售商包浩斯 （00483） 公布截至9月底止上半財年業績，營業額按年跌31.3%至8016.1萬元；純利大跌83%至586.9萬元。Bauhaus派中期息3仙，按年增20%，以收市價0.55元計，現價股息率35.5厘。毛利率由60.7%增至65.8%，因縮減促銷活動。

集團解釋，純利大跌因資產變現行動已於上一財政年度大致完成，於回顧期內，出售物業之增益大幅減少至約150萬元；以及澳門地區因疫情，銷售額倒退逾50%。

港澳地區同店銷售錄13%雙位數跌幅，較去年擴大2個百分點；當中本港同店銷售按年倒退5%，按年收窄5個百分點；澳門則因7月實施封城停運近1個月，期內同店銷售倒退43%，按年擴大達30個百分點。

截至9月底止，集團共有42間自營線下店，分別33間及9間來自香港及澳門，較3月少一間澳門店。集團9月於尖沙咀推出「SALAD」旗艦店。

展望方面，集團對下半年態度「審慎樂觀」，把線下營運維持最佳規模下，並發展線上及其他創新銷售渠道，聚焦零售業務質量增長及毛利率提升，而非規模擴張。

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記者：宋佩恩

港股 零售 純利 營業額 同店銷售 尖沙咀 包浩斯國際（00483） Bauhaus 業績公布

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