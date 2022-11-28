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【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在

股市 19:21 2022/11/28

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【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合罰人捲款、副總裁：品牌已不再存在

總部位於香港的加密貨幣交易所AAX月中暫停用戶提款，今日（28日）傳出交易所倒閉，有用戶在維權群組指控AAX合夥人、密鑰持有者蘇偉毅（Victor Su）捲款，或波動數以百萬用戶。最新，蘇偉毅LinkedIn帳戶已經暫停，AAX副總裁Ben Caselin下午在社交平台宣布離任。

Caselin稱，交易所、品牌已經不存在，與AAX的信任已經破裂（The brand is no more and trust is broken）。

AAX於2018年成立，提供加密貨幣理財、交易等服務，一度有約300名員工，在社交平台宣稱獲「300萬加密貨幣投資者信賴」。

FTX月內宣布破產後，AAX於13日以系統升級發生異常為由，暫停用戶提款服務，並表示會在7至10日內恢復，但至今未成事。

網絡流傳的AAX員工內部通訊內容

據網絡流傳的即時通訊群組截圖，聲稱為AAX母公司 Atom集團人力資源主管 Helen Wu宣布，公司決定解散，會在這幾天會安排人員辦理手續。 她表示，公司現有資金只能保證支應員工11月份的薪資，而員工存放在平台上的資產最多只能返還50%，並未提及用戶權益等相關事宜。

AAX目前Facebook最後更新日期為11月15日，部分用戶在上面留言要求公司回應。

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