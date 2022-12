【加密寒冬】網傳加密交易所AAX合夥人捲款　消息：曾居何文田單幢豪宅

總部位於香港的加密貨幣交易所AAX月中暫停用戶提款,周一(11月28日)傳出交易所倒閉,有用戶在維權群組指控AAX合夥人、密鑰持有者蘇偉毅(SU WEIYI,Victor Su)捲款,或波動數以百萬用戶。最新,蘇偉毅LinkedIn帳戶已經暫停,AAX副總裁Ben Caselin同日下午在社交平台宣布離任。

蘇偉毅與香港關係密切,本報翻查資料,AAX交易所由AAX Exchange(Malta) Limited營運,而蘇偉毅(SU WEIYI,Victor Su)則是AAX Exchange(Malta) Limited唯一董事,有消息指,蘇偉毅曾報稱居住香港何文田單幢豪宅雋瓏。

Caselin周一稱,交易所、品牌已經不存在,與AAX的信任已經破裂(The brand is no more and trust is broken)。

Dear all, it’s true I have resigned from AAX. I did fight for the community but none of the initiatives we came up with were accepted. Any role I had left for communication became hollow.



