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【環球經濟】MLIV Pulse調查： 市場認為明年全球經濟主要風險為停滯性通脹

環球政經 16:58 2022/11/28

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MLIV Pulse發布最新調查，指出投資者普遍認為，明年全球經濟主要風險為停滯性通脹，並預計美元走勢將在下月進一步走弱。

MLIV Pulse調查共訪問388名散戶及投資經理，有近50%受訪者認為，明年全球經濟主要風險為停滯性通脹，其次為通縮性衰退。

【同場加映】【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

而且調查亦顯示，近6成受訪者預計美元將於月內進一步疲軟，與上個月調查結果相反。

 

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記者：何珊如

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