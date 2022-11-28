【環球經濟】MLIV Pulse調查： 市場認為明年全球經濟主要風險為停滯性通脹

MLIV Pulse發布最新調查，指出投資者普遍認為，明年全球經濟主要風險為停滯性通脹，並預計美元走勢將在下月進一步走弱。

MLIV Pulse調查共訪問388名散戶及投資經理，有近50%受訪者認為，明年全球經濟主要風險為停滯性通脹，其次為通縮性衰退。

【同場加映】【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

而且調查亦顯示，近6成受訪者預計美元將於月內進一步疲軟，與上個月調查結果相反。

同場加映：【iM定存攻略】【港元定期突現7日10厘短期優惠】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 https://bit.ly/3hSABKr

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如