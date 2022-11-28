【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘

▲ 星展及大新今天鬥加港元定存息。

11月已屆尾聲，今天（11月28日）暫有3間銀行調整港元定期存款息，包括星展大幅提高4個月年息0.3厘、至4.3厘；半年期只上調0.1厘、至4.5厘，新息率跟1年期相同。大新（02356）更全面提高3個月或以上年息0.2厘，6個月加至4.95厘，問鼎市場的破頂息；1年期加至5.1厘，也是全城最高息。反觀，花旗短加長減，把長息逾3厘下架。這間美資大行剛上調3個月年息0.1厘、至4.6厘；但卻狠削半年期0.77厘、新報2.56厘，1年期更劈0.96厘、乍現2.8厘低位。

●大新6個月加至4.95厘 花旗短加長減 長息逾3厘下架

好息族亦須注意，市面不少高息優惠正在倒數，例如渣打香港（02888）、恒生（00011）及富邦的短中長息；集友3個快閃計劃，分別為98天年息享 4.4厘、168天有4.7厘、以及288天的4.8厘，起存金額為20萬元，適用於個人客戶的全新資金在分行渠道開立。以上各大小行的特惠息皆於本周三（30日）截止。

●3個月東亞8.8厘 1年期3冠王：大新、建行亞洲、富邦齊享5.1厘

此外，計及中小行在內，3個月期現以東亞（00023）的8.8厘居首，但以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。6個月期以大新的4.95厘，險勝建行亞洲及富邦皆為4.9厘。1年期也罕現3冠王，大新、建行亞洲及富邦的5.1厘，緊接其後是創興的5.05厘，華僑永亨是5厘。

回顧上周共有9行加息，包括星展突推7天短存享10厘，建行亞洲一周兩連加，大新更一周3連加。然而，上星期的加息銀行數目為11月以來最少的一周，前次分別有11間、16間、以及本月初首周多達18間。市料主因是拆息巳連番抽升，港美息差大幅收窄，長息甚至出現倒掛、港息高於美息，套息交易收斂，令港滙轉強，走資壓力驟降，港銀加存息的誘因遂不大。

1個月拆息11連升，今天報4.129厘；隔夜息因月結在即而抽高至3.5厘。

●4大行拼長息 滙豐1年4.3厘 恒生4.1厘

此外，比拼4大行的長息，滙豐1年期報4.3厘；恒生於11月14日新推1年有4.1厘，追貼中銀香港（02388）及渣打香港。

半年期方面，恒生特選客戶有4.5厘，網上尊享有4.15厘；其他渠道也有4.1厘，跟滙豐相同；中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

至於3個月期，恒生網上尊享報4.05厘，其他渠道也有4厘；滙豐現為3.9厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，1個月期以平安（02318）旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。3個月期是工銀亞洲、騰訊（00700）和港交所（00388）投資的虛銀、富融（Fusion Bank）的4.18厘；險勝小米（01810）牽頭的虛銀、天星（AirStar Bank）的4.1厘。

9個月期以PAOB的4.6厘而摘冠，1年期是TOM集團（02383）有份的虛銀、匯立（WeLaB Bank）的4.7厘奪冠，15個月是匯立的5厘、以及18個月期亦是該行的4.08厘最高；兩年期以livi bank的4.5厘稱霸。

保本賺息的定期存款續跑贏樓股，差餉物業估價署剛公布官方樓價指數，已連跌5個月，住宅樓今年急挫10.5%，租金跌1.75%。港股又因內地疫情擴大而轉跌，在期指結算前夕恒指收報17297點，插水275點。

●星展破頂息7天享10厘 留意2附帶條件

近期僅星展最勇進，除了今天加息外，上周三（23日）突推7天年息高達10厘的破頂息，以門檻50萬元的新錢計，速賺959元利息；如以上限500萬元計，短存最多賺息9,589元。

但享冠絕全城的息率，須符兩大附帶條件︰（1）首先是戶口擁有資產值100萬元的星展豐盛理財客。（2）再者，由即日起至今年底，經該行任何分行完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金 （只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易）、又或認購或沽出債券 （不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易，達50萬元至500萬元（或外幣等值）。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，會自動登記參加星展 e$aver 存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

