▲ 【業績｜珠寶股】六福上半財年純利6.58億 維持中期息每股0.55元、周息率6.2厘

六福集團 （00590） 公布截至9月底止中期業績，期內營收55.73億元，按年跌0.3%；由於黃金對沖大幅轉虧為盈，經營溢利約8.18億元，按年增4.9%；純利6.58億元，按年增0.6%；每股賺1.12元，派每股中期息0.55元。六福績前收報17.70元，跌1.1%，以此推算，周息率6.21厘。

六福集團稱，受惠於金價下跌及部分地區零售氣氛恢復，上半財年零售收入38.72億元，按年增長10.6%；其分部溢利增加34.6%至2.80億元。然而由於內地定價首飾產品需求減少，批發收入減少23.9%至11.59億元，其分部溢利則減少14.4%至1.85億元。

六福淨增157間店舖 仍以全財年雙位數字升幅為目標

截至9月底，六福全球共有2,966間店舖，較3月底淨增157間店舖。六福上半財年同店銷售增長19%，去年同期為110%，當中香港、澳門及海外同店銷售增長26.1%，而內地則跌15.7%。

六福稱，港澳市場的消費勢頭在10月及11月首三週的同店銷售有20%增長，而內地市場則有21%跌幅，然而，視乎疫情的發展，在零售網絡進一步擴展、內地封城措施陸續放寬及政府銳意落實推動經濟措施和消費支持政策下，加上本財年下半年的低基數效應，六福仍以本財年收入達雙位數字升幅為目標。

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編輯：李哲毅