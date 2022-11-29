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【英國王室】威廉「為地球奮鬥獎」移師美國 多星料捧場獨缺哈里

環球社會熱點 09:05 2022/11/29

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英國王儲威廉王子即將與妻子凱特出訪美國，展開新身份下的首次外訪行程。同時，威廉成立的「為地球奮鬥獎」亦將移師美國舉行，據悉有不少大牌歌手將會頒獎禮獻唱，但弟弟哈里夫婦相信未獲邀。

哈里梅根獲甘迺迪家族頒人權獎 英記者批侮辱王室  【下一頁】

查理斯三世（Charles III）登基後，威廉（Prince William）便成為王儲。換上新身份的威廉將在周三（30日）與王儲妃凱特（Princess Kate）前往美國，展開自祖母伊利沙伯二世離世後的首個外訪行程。

據消息人士透露，威廉將在周五（12月2日）於波士頓舉行「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）的頒獎禮。據悉，美國人氣女歌手Billie Eilish﹑蘇格蘭女歌手Annie Lennox及英國女歌手Ellie Goulding等著名歌手將現身獻唱。

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【英國王室】查理斯欲留愛丁堡公爵予孫女 傳拒封王弟 【下一頁】

奧斯卡影帝Rami Malek﹑曾出演《寶貝智多星》（Home Alone）中母親一角的加拿大女演員Catherine O'Hara將出任頒獎嘉賓。英國著名自然生物學家兼紀錄片製作人阿滕伯勒爵士（David Attenborough）將為典禮錄製開場白。

哈里（Prince Harry）一家去年已移居美國，雖然兄弟二人今次同在美國，但相信亦不會碰頭。哈里與梅根下周二（12月6日）將到紐約，出席晚會並獲美國前總統甘迺迪家族頒發人權獎。

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責任編輯：吳漢培

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