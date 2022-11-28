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【世界盃2022】南韓料將逾3萬人外出觀賽 加強警力防梨泰院悲劇重演

環球社會熱點 18:48 2022/11/28

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世界H組舉行第二輪分組賽，首場僅得一分的南韓將對加納，爭取今屆首場勝仗。南韓警方預料，周一（28日）晚將有逾3萬人外出觀看比賽。南韓當局表示，將在人群聚集現場加強警力部署，出動逾800人。南韓警方亦指，當局將在多地維持秩序。

南韓警方承認欠人流管制　475人特別調查隊搜證人踩人 【下一頁】

南韓隊將於今晚香港時間夜晚9時，對陣加納隊展開H組次輪賽事。南韓警方同日表示，預料將有逾3萬人會在光化門廣場聚集，參加街頭助威活動。南韓警方指，將會在現場部署逾870名安全管理人員維持秩序。

南韓警方透露，現場部署的安全人員包括150名普通警員、20名武警特工及逾700名來自12個機動部隊的人士。

南韓警察廳長認處理不力致歉 人踩人事發窄巷旁酒店涉僭建 【下一頁】

南韓警方亦預料，仁川足球專用球場、水原世界盃體育場、安養綜合運動場、議政府綜合運動場及議政府信韓大學室內體育館亦會有球迷聚集，當局亦會安排機動部隊及武警特工隊加強安全管理，及加強反恐工作。

南韓慶祝萬聖節期間，梨泰院發生人踩人事故導致逾150人死亡。南韓警方其後為處理不力致歉，指當日雖已事前預計將聚集逾10萬人，但僅得137名警員到場控制人流，且相關警員需同時負責預防犯罪及吸毒等治安範疇。

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責任編輯：李俊儀

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