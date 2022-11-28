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【能源危機】為解決能源供應緊張 日府文件指考慮延長核廠可運行年限

環球政經 18:39 2022/11/28

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日本經濟產業省周一 (28日) 發布的文件顯示，政府正在研究延長核廠可運行年限之計劃，由目前60 年限制後繼續運行。

根據經濟產業省的文件，在原子能規制委安全審查合格為前提下，日本政府將允許已運行超過40年的核電廠繼續運行。

【同場加映】【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

日本首相岸田文雄今年8月曾表示，政府未來的將會探索開發及建設新反應爐，且計劃從2023年夏天起再啟動7 個已閒置的反應爐。

延伸閱讀：【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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記者：何珊如

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