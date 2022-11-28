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【能源短缺】英國撥10億鎊推動「慳電計劃」　每戶家庭每年可慳310鎊

環球政經 19:15 2022/11/28

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英國政府今日宣布，將由明年初開始為增撥10億英鎊予「家庭隔熱」援助項目 ，每年可為用戶節省約310英鎊，而現時的隔熱工程補貼只針對住在社會住房或低收入人士。

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當地政府表示，計劃將從 2023 年初持續到2026年3月，將有助實現2030年減少消耗能源15%的目標。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，新的ECO+計劃可協助居民提升住宅的隔熱功能，減少消耗電力有助節能。當地政府預計本財政年度的「家庭能源費用補貼」將耗資250億英鎊，下個財政年度則為130億英鎊。

【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 股價急挫逾5%【見下頁

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英國商業、能源和產業戰略大臣夏博思 (Grant Shapps)表示，新計劃將有助於英國減少對進口能源的依賴。英國人目前正面臨有史以來最大的生活成本壓力，主要是由於俄羅斯入侵烏克蘭，推高了全歐洲天然氣價格，導致能源成本飆升。

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撰文 : 陳楚琨

侯俊偉 天然氣 電力 經濟 補貼 烏克蘭 歐洲 工程 英國 英鎊

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