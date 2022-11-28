【能源短缺】英國撥10億鎊推動「慳電計劃」　每戶家庭每年可慳310鎊

英國政府今日宣布，將由明年初開始為增撥10億英鎊予「家庭隔熱」援助項目 ，每年可為用戶節省約310英鎊，而現時的隔熱工程補貼只針對住在社會住房或低收入人士。

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當地政府表示，計劃將從 2023 年初持續到2026年3月，將有助實現2030年減少消耗能源15%的目標。

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，新的ECO+計劃可協助居民提升住宅的隔熱功能，減少消耗電力有助節能。當地政府預計本財政年度的「家庭能源費用補貼」將耗資250億英鎊，下個財政年度則為130億英鎊。

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英國商業、能源和產業戰略大臣夏博思 (Grant Shapps)表示，新計劃將有助於英國減少對進口能源的依賴。英國人目前正面臨有史以來最大的生活成本壓力，主要是由於俄羅斯入侵烏克蘭，推高了全歐洲天然氣價格，導致能源成本飆升。

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