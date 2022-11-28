【大家樂341】大家樂CEO：預計至少明年首季業績才見顯著改善　個別產品會加價

▲ 首席執行官羅德承（右），首席財務官曾彥昭（左）

大家樂 （00341） 首席執行官羅德承表示，下半年整體消費氣氛還不太好，仍面對許多挑戰，對聖誕節生意審慎樂觀，預期到明年第一或二季的業績才有顯著改善。

香港近期已進一步放鬆防疫措施，但羅德承指，晚市仍表現疲弱，消費習慣轉變下，仍以外賣生意為主，形容到晚上7至8時後，晚市「靜得好緊要」，預計當免費電視台轉播世界盃賽事，情況會更嚴重，即使放寬防疫限制，也未能出現帶動人流的作用。

羅德承：未來可能會加價1元 不會劃一加價

面對人手短缺、人力成本及能源加價等壓力，羅德承承認續有加價壓力，未來可能會加價1元，但強調不會劃一產品加價，而且，加價空間亦有限，因要視乎對人流及光顧頻次的影響。上半年已有部分產品加價，目前人均單價升穿40元。

為應對成本壓力，集團主要將餐單組合靈活調配、擴大產品價格範圍、以及將食材處理工序簡化，透過多方面減輕成本壓力。

內地部分新店或延至明年才開幕

上半財年毛利率按年跌1個百分點至8.8%，羅德承表示，第二季度毛利率未見明顯恢復，踏入10月後，透過餐單設計重組，見到毛利率有微輕改善，對集團毛利率調控的能力有信心。

內地疫情反覆，羅德承指，目前大灣區的經營有較大困難，尤其是廣州近月疫情嚴峻，為配合防控措施，廣州有30間店暫停堂食，佔內地門店約五分之一，故集團透過簡化餐單、調配人手及控制營運成本應對。同時，集團亦調整了內地的開店步伐，目前部分籌備開張的新店已完成裝修，惟考慮到疫情發展及社會氣氛，可能會延至明年才開幕。

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記者：袁諾曦