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【結婚市場】結婚開支反超疫前水平　平均每對新人花約38萬元

商業 18:07 2022/11/28

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有調查顯示，本港新人平均結婚開支連跌兩年後，回升近1成至38萬。（資料圖片）

隨著防疫措施逐步放寬，結婚消費市場漸回復至疫情前水平。有調查顯示，本港新人平均結婚開支連跌兩年後，回升近1成至38萬。

【香港出口】出口貨值跌幅擴大　10月跌10.4%遜預期

回升近1成至38萬

結婚資訊媒體生活易（ESDlife）於今年9月至11月期間，訪問了1,226位於2022至2024年間結婚的新人，以了解其總開支及消費模式。是項「2022年結婚消費調查」顯示，新人的結婚平均開支連跌兩年後回升9%，至384,366元。

數字反映，有結婚計劃的新人願意消費，期望認真策劃婚禮。與近5年的數據比較，新人的結婚平均開支在2020及2021年受疫情影響而輕微下跌，惟今年已反升至超越疫情前水平。

「蜜月旅行」開支呈雙位數升幅

婚禮4大開支合共佔新人消費之86%，最高消費的項目仍然是「婚宴酒席」，新人平均花費升3%至149,044元。其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費再升17%，破10萬元至108,988元，反映新人更願意投資在具保值作用的首飾上。

機票酒店價格浮動未影響意慾

此外，受惠於出入境限制措施放寬，「蜜月旅行」升11%至45,891元，可見即使機票酒店價格未回復至疫情前水平，打算度蜜月的新人仍急不及待出關外遊，於蜜月旅行項目上更捨得花費。

而「婚紗攝影」更急升28%至25,534元。海外婚攝項目有上升趨勢，新人或有計劃到海外拍婚照，令開支較去年增加。

市場總值估計近百億　較去年升逾2成 

因此，根據今年全年預測結婚宗數29,320宗、調查中各個結婚項目平均開支及其使用比率作推算，今年香港整個結婚消費市場總值估計為99.8億，比去年升24%。

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記者：李智美

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