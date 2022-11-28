【人情公價】 收到餅卡 原來要畀XXX元？今年升幅達2倍！

近年因為疫情緣故，受防疫人數限制影響，結婚的儀式亦出現大轉變。有不少新人選擇以酒會、午宴、或只派餅卡予親戚，在婚姻註冊處簽紙或在教堂簽紙等完成婚禮。香港結婚資訊媒體生活易（ESDrie）公布「2022 年結婚消費調查」，顯示今年全年結婚宗數約為29,320宗，較去年上升約9%。婚宴酒席人情方面，調查指今年未有調整，高級酒店、一般酒店公價分別為1,500元及1,000元，酒樓、午餐婚宴人情維持800元。

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疫下「簡單結婚儀式」人情公價逆市大升



但值得注意的是，參與酒會的人情中位數急升33%，由600元升至800元，邀請出席婚姻註冊處/教堂簽紙儀式，勁升66.7%，由300元升至500元；只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴，由100元升至300元，升幅達200%。

調查在今年9月至11月期間訪問了1,226名於今年至2024年間結婚的準新人，發現在各項結婚項目上，最高消費的「婚宴酒席」升3%至約14萬9千元 ，其次的「結婚首飾及戒指」則升17%，突破10萬元。

邀請出席酒會：600元升至800元 升幅達33%

邀請出席於婚姻註冊處/教堂簽紙儀式：300元升至500元 升幅達66%

只派餅卡 沒有邀請出席婚禮/婚宴：100元升至300元 升幅達200%

其實人情公價亦只是一個參考，讀者可以根據個人能力及與一對準新人的關係而給予相應的金額。即使新人收到的人情未必合符心目中，亦不應該太過看重，畢竟結婚亦不是一場交易，而是一件人生大事。

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撰文 : 陳玉蓮