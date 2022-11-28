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【騰訊700】南非大股東旗下Prosus疑又「反口」　騰訊沽貨量佔日均成交5.7%　一文解碼減持行動

股市 18:05 2022/11/28

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【騰訊700】南非大股東旗下Prosus疑又「反口」　騰訊沽貨量佔日均成交5.7%　一文解碼減持行動

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers及旗下互聯網投資旗艦Prosus今年6月28日起打破承諾，啟動無上限減持騰訊，以支持自身回購計劃。Prosus行政總裁Bob van Dijk近日表示，減持騰訊再回購的做法，實際上增加了每股Prosus 所含的騰訊價值，由回購計劃前的每股72元增加1.4%至最新的73美元。

Dijk預計，Prosus 回購自身股份可以分別提高未來3年的每股資產淨值約7%、7%及8%，同時提高每股資產淨值的內部收益率。Prosus無疑將繼續減持騰訊，但Dijk強調：「仍然致力在未來很長一段時間繼續成為（騰訊）一位非常大的股東，而且我們認為從長遠來看（騰訊）仍然有巨大的上升潛力。」

Prosus 減持平均佔騰訊每日成交量多少？

雖然Naspers及Prosus今年6月底已發聲明「戴頭盔」稱，每日出售股份料平均不會超過騰訊日均成交量約3至5%，但事實上，在6月28日至11月18日期間，騰訊日均成交量約2716.69萬股，Prosus日均沽貨量佔期間每日平均成交量約5.7%，超過此前預估水平。

為何Prosus減持騰訊，但每股所含騰訊價值提高？

Dijk表示，回購計劃是利用其資產價值與市值進行套利，「折扣越大，收益越大，跟騰訊當時的價值沒有關係」。Dijk指出，Prosus已出售整體資產淨值約 4%，同時回購超過58億美元，涉約7%股份，推動每股資產淨值上漲3%。

Naspers 及旗下Prosus已減持多少騰訊？平均作價多少？

據Prosus截至9月底的中期報告：

6月28日至9月30日：出售9467.81萬股，套現38.6億美元（約301.1億港元）

10月1日至11月18日：出售6095.52萬股，套現19.1億美元（約148.9億港元）

Prosus 自6月28日至11月18日累減持1.56億股，套現56.72億美元，意味平均每股騰訊作價約289港元

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 騰訊

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