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【烏克蘭戰爭】俄國母親發起反戰聯署 要求撤兵

環球社會熱點 17:49 2022/11/28

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俄羅斯下達局部動員後，不少人被指在缺少裝備及訓練下便被拉上戰場。日前適逢為俄羅斯的母親節，不少士兵母親聯同反戰團體，一同在網上發起反戰聯署，要求從烏克蘭撤兵，目前支持人數已接近達標。

【烏克蘭戰爭】普京安撫士兵母親 「對痛苦感同身受」 【下一頁】

周日（27日）為俄羅斯的母親節，俄羅斯團體「女權反戰抗爭」組織（Feminist Anti-War Resistance group）發起網上聯署，抗議俄羅斯政府對烏克蘭的戰爭。一批在俄軍服役的士兵母親亦有參加聯署。

聯署指出，「特別軍事行動」已過去9個月，帶來的只有破壞﹑悲傷﹑鮮血及淚水，發生在烏克蘭及俄羅斯的一切使人痛心疾首。聯署指作為俄羅斯人的母親，只有一個願望，和平及和諧地過活，在不需要擔心未來的環境下撫養子女。

【烏克蘭戰爭】俄轟炸致電力短缺 烏餐廳出奇招繼續做生意 【下一頁】

同時，聯署指動員令下達後，不少被徵召的士兵需要自行收集裝備，自行負擔所有費用，甚至連防彈背心亦要自己買，稱一切事件均加重俄羅斯母親的重擔。她們反對兒子﹑兄弟﹑丈夫及父親參與今次戰爭。

聯署在Change.org發起，暫時已收集4,595個簽署。聯署只要達標，便會發送予國家杜馬及聯邦委員會的相關委員會及國會議員。

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責任編輯：吳漢培

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