【人民幣定存】1年人民幣定存最高2.8厘 恒生渣打罕有鬥減存息

▲ 滙豐恒生輪流鬥劈減人民幣定存息。

食息族注意，人民幣定期存款的減息潮加劇，今天（11月28日）暫有兩間銀行減定存息，包括渣打香港（02888）全面下調短中長息；恒生（00011）狠削1個月及3個月年息0.4厘，新息率分別報1厘、以及1.6厘；半年期調低0.3厘後、至僅得1.9厘。

渣打下調短中長息 恒生削1,3及6個月息

其實，龍頭發鈔行早於本月中已掉頭減定存，滙豐（HSBC）於11月15日調低3個月及半年期存息，是自第四季以來首度出手減；尚幸一年期的息率維持兩厘關。這是繼工銀亞洲於上周三（23日）減半年或以下存期後，如3個月調低0.1厘至失守兩厘關，僅得1.9厘，近期第4間大行爭相削低存息；市料中小行也順勢跟減。

素來打高息牌的大眾銀行，更於上周兩連減。幸而另有3行齊於上周一（21日）酌量加定存息，分別為︰星展連續兩周全面調高3個月或以上年息，令半年及1年期的新息率重返兩厘大關。建行亞洲亦提高3個月或以上年息0.1厘，目前最高是1年期的2.5厘；交銀香港微加3個月年息0.05厘、至2.05厘。

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人行降準銀根鬆 人幣定存息易減難加

專家預期，人幣定存息暫易減難加，扭轉過往滙弱息強、以及年結前鬥加存息的慣例，畢竟中港經濟因疫情而窒礙復甦，料年關前貸款需求有限，高息吸存暫乏太多出路。況且，人行於12月5日正式降準0.25厘，釋放長錢5,000億元人民幣，放水後令年底前銀根轉趨鬆動。

此外，比拼4大行，先說3個月期，中銀香港（02388）現為兩厘；恒生今天劈0.4厘後至1.6厘，仍險勝滙豐於11月15日狠削0.3厘、只得1.5厘，渣打今天降低0.2厘後至1.5厘，且只供中小企客戶選擇。

半年期方面，中銀是2.1厘，渣打今天下調0.2厘、至險守兩厘關；恒生新近大減0.3厘至1.9厘，仍撼贏滙豐於11月中減0.2厘後至1.7厘。

1年期渣打今天狠削0.4厘至僅得2.2厘，跟中銀看齊；滙豐險守兩厘關，恒生乏長期定存的特惠息。

1個月花旗7厘稱冠 1年期華僑永亨2.8厘居首

計及中小行在內，目前1個月年息爆冷以花旗的7厘膺高息王；3個月年息以上商的2.15厘領先。

半年期呈三冠王，華僑永亨、南商及富邦皆以2.3厘稱王。1年期是華僑永亨的2.8厘獨霸榜首，入場費是等值5萬港元，須全新或兌換資金；該行另有相同存期的超低息選擇，可惜上周二（22日）減0.1厘後，乍現0.1厘低位，但條款相對寬鬆，門檻只是1萬元人民幣，且允新舊資金開立。

兩年期則以招商永隆的2.75厘稱王，但起始金額須500萬元人民幣才享最高特惠息。論及冠絕全城的息率，是建行亞洲的7天年息享15厘，跑贏南商及富邦的13.88厘，而信銀國際相同短存也有13.8厘，打入高息榜5甲列；可是，全部皆要求兌換資金等附帶條件。

花旗廖嘉豪料在岸人幣 3個月內低見7.3

好息族亦緊盯人民幣滙價走勢，今年人幣已急挫逾一成，賺息稍為幫補蝕滙。而中間價兩連貶，今天大幅低開685點、報7.23。在岸價（CNY）在亞洲時段暫報7.2。

展望人民幣前景，花旗銀行投資策略及財富策劃部主管廖嘉豪今天回應本報查詢指，旗下分析員認為內地調低存款準備金率，或將為12月下調貸款市場報價利率（LPR） 創造空間，尤其是5年期的LPR。至於美元兌在岸人民幣，料3個月內低見7.3，未來半年到1年重上7.2，兩年的長期目標預測為6.9。

華僑謝棟鉻：中美幣策不同 內地降息空間不大

那邊廂，專家剖析內地撑經濟的最新彈藥。華僑銀行經濟師謝棟鉻認為，下周五（12月5日）降準預計將釋放5,000億元（人民幣，下同）左右的長期流動性，並為銀行節約56億元的融資成本。且料降準或許是一次性調節，鑑於來自中美貨幣政策參差、以及內地通脹風險的擔憂，進一步的降息空間不大。

謝楝銘又說，踏入11月，內地貨幣市場流動性開始收緊，同業拆借利率顯著回升。滙率方面，近期更依賴非傳統貨幣政策工具支持經濟復甦，包括重啟抵押補充貸款（PSL）等。

謝棟銘拆解，11月22日人民銀行開展8,500億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，並維持利率在2.75厘不變；人行又透露11月以來通過抵押補充貸款（PSL）、科技創新再貸款等工具，投放中長期流動性3,200億元。由於PSL較隱蔽，因此市場視為「秘密貸款」。

謝楝銘說，PSL的存量自2019年11月觸及3.6萬億元高點後，已逐步下滑。不過，今年9月重啟，通過PSL淨投放1,082億元流動性，10月的淨投放更升至1,543億元，創下2016年6月以來的單月新高。而9月以來PSL利率也降至2.4厘，低於一年期MLF利率；PSL的投放渠道料與基建項目及保交樓有關。

華僑永亨經濟師姜靜補充，料未來兩周離岸價（CNH）的高低位介乎7.1到7.375。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

