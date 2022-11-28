【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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01:05 恒指先低後高 未補裂口

04:30 美國納指走勢落後

05:55 內地餐飲股有利好消息？

07:30 賭業股齊起

10:12 恒指差4點補裂口

11:12 人行降準幅度不及預期

15:40 香港追加息

17:44 主板沽空數據達兩成

20:00 01928 金沙

21:50 00341 大家樂

24:40 00973 歐舒丹

32:40 內房困局

35:50 北水掃美團

39:25 00884 旭輝控股集團

46:30 00700 騰訊

48:30 00388 港交所

50:15 00382 中匯集團

51:45 00939 建設銀行

53:25 01361 361度



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