【MCRA】壹賬通征信：預計明年第二、三季陸續向銀行提供徵信服務

銀行公會等行業公會今公布3家正式獲選為「多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式」下的信貸資料服務機構。金融壹賬通 （06638） 旗下平安壹賬通征信服務（香港）公布，今獲銀行公會委任為 MCRA 模式下的信貸資料服務機構之一。平安壹賬通征信服務（香港）行政總裁賈國慶表示，預計將於明年第二、第三季度陸續向銀行提供徵信服務。

賈國慶表示，已和銀行公會簽署整體服務協議，也制定了完善的業務連續性管理計劃，並且在近期開展了演練，公司亦與包括各大型銀行在內的超過20家銀行開展了模擬測試，反應良好。「目前我們正在準備與監管當局的系統對接及初步數據下載，未來兩個月，預計銀行將陸續上載數據到監管平台。我們預計，將於明年第二、第三季度陸續向銀行提供徵信服務。」

平安壹賬通征信服務（香港）董事長兼金融壹賬通首席財務官羅永濤表示，壹賬通征信目前在系統建設、人員配備、組織結構及私隱與信息安全保護等風險管理工作都已做好充分準備，有信心在正式推出服務後，可以為香港金融機構及市民大眾提供方便快捷、資料詳盡，以及具私隱安全性的服務。

諾華誠信：冀推新信貸資料服務便利市民獲銀行金融服務

成為 MCRA 之一的諾華誠信表示，期望透過方便、可靠、嶄新的信貸資料服務，便利市民獲取更優質的銀行金融服務，予市民全新客戶體驗，而該公司一直積極運用數據於不同應用場景，發揮公司於大灣區的優勢及數據處理的專業，推動香港金融科技發展，包括利用前沿科技創新金融服務、跨境數據助力銀行灣區業務、提供多元化信貸報告服務等。

環聯：MCRA模式對本港經濟長遠有利

環聯（美：TRU）亦獲委任為 MCRA 模式下的個人信貸資料服務機構。 環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀 (Marie Claire Lim Moore) 表示，環聯在香港歷史悠久，多年來致力協助本港銀行及財務公司管理信貸風險，讓消費者取得貸款機會，憑藉環聯在全球累積的專業知識及豐富的本地經驗，加上公司對創新的追求及對人才的投入，有信心在展開這新篇章之際，抓緊前方機遇。環聯重申，全力支持引入MCRA，相信新模式對本港經濟長遠有利。環聯會繼續與監管機構、行業公會、銀行及財務公司緊密合作，促進普惠金融並進一步推動本港信貸經濟發展。

金管局：全力支持MCRA模式發展

金管局回應稱，一直與行業公會緊密合作，透過信貸資料平台引入MCRA，以提升香港個人信貸資料服務機構的服務水平，並減低現時因市場只有一家商業營運的服務提供者而衍生的營運風險，特別是單點失誤的風險，該局全力支持MCRA模式發展。信貸資料平台於今日開始運作後，參與平台的信貸提供者會陸續將個人信貸資料上載到信貸資料平台。其後，獲選信貸資料服務機構會從信貸資料平台下載這些資料以準備提供個人信貸資料服務。

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編輯：胡學能