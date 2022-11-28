【理想汽車 2015】 核心零配件供應延遲 L8、L9車型需延期交付 理想股價一度挫逾7%

「造車新勢力」之一的理想汽車（02015）發公告指，受核心零配件供應延遲的影響，在手機應用程式（APP）上通知部分用戶，原定於11月底交付的客户將延期至12月，而按照目前供應和生產計劃，12月交付的車型暫不受影響。據了解，受影響車型包括理想L9 Max和理想L8 Pro，其中理想L9 Max交付預期延期一周、理想L8 Pro預期延期兩至三周。

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受消息拖累，理想股價一度大跌7.3%，低見61.95元，收報63.5元，仍跌5%，成交額7.5億元。理想汽車表示，將為訂購這兩款車型的用戶分別補償1,000元（人民幣，下同）及2,000元加油卡。

據理想早前公布數據顯示，10月份交付新車10,052輛，同比增長31.4%，環比則下降12.83%。而1至10月，理想共交付新車96,979輛。

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記者：郭秀慧