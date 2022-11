Nicole Kidman豪擲78萬買帽 突然現身連物主都震驚（有片）

澳洲籍奧斯卡金像影后妮歌潔曼近日出席慈善拍賣會,大手參與競投的舉動震驚現場所有人。妮歌潔曼出價10萬美元(約78萬港元),投下一頂帶有「狼人」演員曉治積曼簽名的道具帽。妮歌潔曼行為令曉治積曼亦感到吃驚,後者更開玩笑澄清款項不是澳元。

喬布斯二手涼鞋逾170萬高價成交 6年升價100倍 【下一頁】

百老匯上周六(26日)晚上舉行關懷及抗擊愛滋病慈善拍賣,其中一件拍賣品是曉治積曼(Hugh Jackman)在音樂劇《歡樂音樂妙無窮》(The Music Man)中佩戴,且帶有他簽名的帽子。