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Nicole Kidman豪擲78萬買帽 突然現身連物主都震驚（有片）

環球社會熱點 08:05 2022/11/29

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澳洲籍奧斯卡金像影后妮歌潔曼近日出席慈善拍賣會，大手參與競投的舉動震驚現場所有人。妮歌潔曼出價10萬美元（約78萬港元），投下一頂帶有「狼人」演員曉治積曼簽名的道具帽。妮歌潔曼行為令曉治積曼亦感到吃驚，後者更開玩笑澄清款項不是澳元。

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百老匯上周六（26日）晚上舉行關懷及抗擊愛滋病慈善拍賣，其中一件拍賣品是曉治積曼（Hugh Jackman）在音樂劇《歡樂音樂妙無窮》（The Music Man）中佩戴，且帶有他簽名的帽子。

帽子拍賣時，妮歌潔曼（Nicole Kidman）突然現身，並出價10萬美元投下。妮歌潔曼驚喜現身令現場觀眾感到吃驚，紛紛站立鼓掌。而當時身處台上的曉治積曼亦感到意外，他更開玩笑指，需澄清款項並非以澳元計算。

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妮歌潔曼出價後到台前和曉治積曼擁抱，再對現場觀眾表示熱愛百老匯所做的一切，指相關拍賣非同尋常。曉治積曼則回應表示，已和妮歌潔曼相識近30年，亦曾與對方共事，對她的慷慨舉動並不感到意外，亦稱讚對方是一個美麗的人。

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據悉，《歡樂音樂妙無窮》演員近期一直在為慈善機構籌款。音樂劇備受歡，每周票房收入可達200至300萬美元（約1,560萬至2,340萬港元），節目最後演出時間將會是明年一月。

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責任編輯：李俊儀

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