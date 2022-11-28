▲ 【業績│零售股】L'occitane歐舒丹上半財年純利增5%至破紀錄6390萬歐元 對下半年謹慎樂觀

L'occitane歐舒丹 （00973） 於2023財年上半年純利6390萬歐元，為連續兩年實現創紀錄的中期利潤，按年增長5.4%。匯報銷售額增長29.3%至約9億歐元，主要得益於初始納入近期收購的品牌Sol de Janeiro及Grown Alchemist，以及主要品牌錄得可觀增長。歐舒丹不派息。

歐舒丹毛利率升0.5個百分點至80.2%

歐舒丹上半財年毛利率升0.5個百分點至80.2%，主要由於不再將美國附屬L'occitane Inc綜合入帳的一次性影響，及匯兌利好因素。

期內經營溢利升10.3%至8700萬歐元，但銷售淨額的經營溢利率減少1.6個 百分點至9.7%，主要由於供應鏈成本因通貨膨脹、招聘費用、分階段及其他而增加，佔2.1個百分點；增加營銷及組織投資以維持品牌發展，佔1.7個百分點；從俄羅斯撤資佔1.6個百分點等因素。

歐舒丹所有主要品牌在上半財年銷售額均有增長

截至9月底，歐舒丹零售地點減少5.6%或172個地點，至2896個。自營零售店數量減少110間或7.4%，至1380間，主要與俄羅斯撤資有關。

所有主要品牌在上半財年銷售額均有增長，儘管中國市場形勢充滿挑戰以及俄羅斯業務撤資，L’OCCITANE en Provence在財年第二季維持1.3%增長；撇除俄羅斯，增長率為4.2%。

地區表現方面，亞太地區於上半財年銷售額按匯報匯率計算增長7.8%，按固定匯率計算增長1.9%，其中第二季表現略佳。大多數市場錄得雙位數增長，以香港、澳洲及馬來西亞居首。香港錄得雙位數增長，因當地旅遊零售及分銷顯著增長，及跨境線上業務取得成功，該區內增長部分被中國按固定匯率計算的十數百分比跌幅所抵銷，但第二季的跌幅仍較第一季有所收窄。中國為集團在亞太地區的最大市場，佔上半財年整體銷售的13%。

歐舒丹對下半財年持謹慎樂觀態度，雖然宏觀經濟環境仍不明朗，當前的不利因素將持續甚至加劇，尤其是持續通脹正導致其業務所有部分的成本影響，但集團在面對各種宏觀經濟挑戰方面具有良好韌力。

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編輯：陳韻妍