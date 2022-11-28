  • 27°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│零售股】L'occitane歐舒丹上半財年純利增5%至破紀錄6390萬歐元　對下半年謹慎樂觀

股市 17:01 2022/11/28

分享：

分享：

【業績│零售股】L'occitane歐舒丹上半財年純利增5%至破紀錄6390萬歐元　對下半年謹慎樂觀

L'occitane歐舒丹 （00973） 於2023財年上半年純利6390萬歐元，為連續兩年實現創紀錄的中期利潤，按年增長5.4%。匯報銷售額增長29.3%至約9億歐元，主要得益於初始納入近期收購的品牌Sol de Janeiro及Grown Alchemist，以及主要品牌錄得可觀增長。歐舒丹不派息。

歐舒丹毛利率升0.5個百分點至80.2%

歐舒丹上半財年毛利率升0.5個百分點至80.2%，主要由於不再將美國附屬L'occitane Inc綜合入帳的一次性影響，及匯兌利好因素。

期內經營溢利升10.3%至8700萬歐元，但銷售淨額的經營溢利率減少1.6個 百分點至9.7%，主要由於供應鏈成本因通貨膨脹、招聘費用、分階段及其他而增加，佔2.1個百分點；增加營銷及組織投資以維持品牌發展，佔1.7個百分點；從俄羅斯撤資佔1.6個百分點等因素。

歐舒丹所有主要品牌在上半財年銷售額均有增長

截至9月底，歐舒丹零售地點減少5.6%或172個地點，至2896個。自營零售店數量減少110間或7.4%，至1380間，主要與俄羅斯撤資有關。

所有主要品牌在上半財年銷售額均有增長，儘管中國市場形勢充滿挑戰以及俄羅斯業務撤資，L’OCCITANE en Provence在財年第二季維持1.3%增長；撇除俄羅斯，增長率為4.2%。

歐舒丹首季美洲銷售增長最勁【下一頁】

地區表現方面，亞太地區於上半財年銷售額按匯報匯率計算增長7.8%，按固定匯率計算增長1.9%，其中第二季表現略佳。大多數市場錄得雙位數增長，以香港、澳洲及馬來西亞居首。香港錄得雙位數增長，因當地旅遊零售及分銷顯著增長，及跨境線上業務取得成功，該區內增長部分被中國按固定匯率計算的十數百分比跌幅所抵銷，但第二季的跌幅仍較第一季有所收窄。中國為集團在亞太地區的最大市場，佔上半財年整體銷售的13%。

歐舒丹對下半財年持謹慎樂觀態度，雖然宏觀經濟環境仍不明朗，當前的不利因素將持續甚至加劇，尤其是持續通脹正導致其業務所有部分的成本影響，但集團在面對各種宏觀經濟挑戰方面具有良好韌力。

相關文章：【業績｜零售】優品360中期純利大增2.6倍　中期息增逾4倍至8仙

相關文章：【業績│珠寶】周大福挫一成、半年純利跌7%息維持0.22元　料全年內地零售點可達7000個

編輯：陳韻妍

港股 業績公布 L'OCCITANE（00973） 俄羅斯 零售 香港 美國 中國 中國市場

上一篇文章

【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針

下一篇文章

【MCRA】信貸資料平台運作　諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯正式獲選信貸資料服務機構
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國經濟】「北上廣深」均現新冠感染個案　深圳倡本周居家辦公
【中國經濟】「北上廣深」均現新冠感染個案　深圳倡本周居家辦公
【港股市況】金沙升逾8%、美團反覆升2%　內房物管股挫　恒生指數全日跌275點（不斷更新）
【港股市況】金沙升逾8%、美團反覆升2%　內房物管股挫　恒生指數全日跌275點（不斷更新）
【內地疫情】上海晨光文具否認禁售A4白紙　網上流傳緊急聲明屬偽造
【內地疫情】上海晨光文具否認禁售A4白紙　網上流傳緊急聲明屬偽造
【內房危機】中國恒大75億人幣出售深圳灣超級總部地皮　另獲高院押後清盤聆訊（附圖）
【內房危機】中國恒大75億人幣出售深圳灣超級總部地皮　另獲高院押後清盤聆訊（附圖）
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主大升、美高梅永利升逾一成（第三版）
【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主大升、美高梅永利升逾一成（第三版）
【世界盃賽果】德國追和西班牙1比1出綫悲觀轉樂觀　日本輸波出綫難度大增　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】德國追和西班牙1比1出綫悲觀轉樂觀　日本輸波出綫難度大增　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款