【能源供應】美國放寬委內瑞拉制裁 批雪佛龍當地石油生產許可證

因委內瑞拉政府與反對派於周六（26日）恢復談判，美國政府批出美國石油企業雪佛龍（美﹕CVX）在委內瑞拉的石油生產許可證。

委內瑞拉政府與反對派於談判中，就教育、衛生等多方面達成人道主義協議，使美國政府開出綠燈發出許可證。而因美國制裁，雪佛龍於委內瑞拉的鑽探石油活動已暫停3年。

該許可證有效期為6個月，雪佛龍被批准於委內瑞拉的項目中生產原油和石油產品，並可修復及維護油田，惟沒有批准新的鑽探。

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記者：何珊如