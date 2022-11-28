  • 27°C
香港時間 : 20221128日 (週一) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【能源供應】美國放寬委內瑞拉制裁 批雪佛龍當地石油生產許可證

環球政經 16:58 2022/11/28

分享：

分享：

因委內瑞拉政府與反對派於周六（26日）恢復談判，美國政府批出美國石油企業雪佛龍（美﹕CVX）在委內瑞拉的石油生產許可證。

委內瑞拉政府與反對派於談判中，就教育、衛生等多方面達成人道主義協議，使美國政府開出綠燈發出許可證。而因美國制裁，雪佛龍於委內瑞拉的鑽探石油活動已暫停3年。

該許可證有效期為6個月，雪佛龍被批准於委內瑞拉的項目中生產原油和石油產品，並可修復及維護油田，惟沒有批准新的鑽探。

同場加映：【iM定存攻略】【港元定期突現7日10厘短期優惠】

    點擊圖片放大
  •  
    • +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 https://bit.ly/3hSABKr

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如

開啟hket App，閱讀全文
產品 制裁 能源供應 石油 美國 委內瑞拉

上一篇文章

海濱花園兩房降至474萬售 重回2017年水平

下一篇文章

【異動股】人行降準幅度較預期小 內房物管股捱沽

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬
大家樂上半年度多賺34% 毎股派中期息0.1元
大家樂上半年度多賺34% 毎股派中期息0.1元
【金價點睇】加密幣未能發揮對沖通脹作用 金價明年料見2000
【金價點睇】加密幣未能發揮對沖通脹作用 金價明年料見2000
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 $95
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款