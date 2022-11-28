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【異動股】人行降準幅度較預期小 內房物管股捱沽

股樓投資 16:54 2022/11/28

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人民銀行上周五（25日）收市後隨即宣布降低銀行存款準備金0.25個百分點，以確保資金供應，預計可釋放5,000億元人民幣。惟是次降準幅度低過市場預期，一眾內房及物管股現沽壓。藍籌股中，碧桂園系成表現最差藍籌，碧桂園服務（06098）大跌逾一成，報16.98元；碧桂園（02007）則跌5.8%，報2.92元。龍湖集團（00960）緊隨其後，跌5%，報20.75元。

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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至於其他民企內房中，以旭輝（00884）表現最差，跌近一成，報1.23元；時代中國（01233）、雅居樂集團（03383）、龍光集團（03380）齊齊跌7%以上。物管股中，佳兆業美好（02168）表現最差，跌近兩成，報2.8元；雅生活服務（03319）大跌14%，報8.39元；時代鄰里（09928）及合景悠活（03913）齊齊跌9%以上。

人行上周宣布，為保持流動性合理充裕，促進綜合融資成本穩中有降，落實穩經濟一籃子政策措施，並加大對實體經濟的支持力度，全面下調存款準備金率0.25個百分點，將於12月5日實施，但不包括已經執行5%存準率的金融機構。

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記者：郭秀慧

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港股 合景悠活（03913） 降準 時代鄰里（09928） 碧桂園服務（06098） 佳兆業美好（02168） 雅居樂集團（03383） 龍光集團（03380） 雅生活服務（03319） 龍湖集團（00960）

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