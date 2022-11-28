▲ 【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開 官媒重申「動態清零」方針

新疆烏魯木齊有住宅疑因封控釀火災，內地多市大學、民眾發起「白紙運動」對封控表達不滿，內地、香港股市今日表現遜於亞洲市場，投資界重新估計內地清零政策的決心和影響。高盛經濟學者報告提及，中國明年第二季有60%機率退出「動態清零」政策，更有30%機率在第二季之前退出，較低機會出現「無序」退出。

高盛坦言，中國當局正面臨於加強封控、感染個案增加之間作出決擇，地方政府難以同時兼顧快速控制疫情和中央提出「精準防疫」的方針。高盛報告指，內地疫情惡化令第四季經濟增長受壓，料今年中國GDP增長3%。

惠譽、恒生不預期中國會全面放開防疫措施

惠譽大中華區主權評級主管Andrew Fennell認為，中國執行「清零政策」令經濟和社會情況日益緊張，預期當局會在2023年解除最嚴厲的封控措施，如全市封鎖，但不預期中國當局會180度轉態，因為內地未具備「天然免疫屏障」，而且較脆弱群組疫苗接種率不高，相信大部分封控措施仍會持續。

其他投資機構方面，德國商業銀行經濟學者稱，中國民眾對清零的不滿增加，會令當局有壓力放寬措施。

不過，恒生銀行（中國）首席經濟學家王丹則認為，內地不太可能快速放寬，因無序放寬措施反而不利中國經濟。

新華時評：堅定不移貫徹「動態清零」

中國官媒新華社、人民日報今日仍發表文章堅持「動態清零」方針，當中新華時評《三個堅定不移是制勝法寶》一文強調，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，是黨中央從黨的性質宗旨出發、從國情出發確定的科學防疫策略，只要堅持「三個堅定不移」，全國上下勠力同心、並肩作戰，提升科學防控之智、統籌兼顧之謀、組織實施之能，就一定能打贏常態化疫情防控攻堅戰。

《人民日報》頭版評論文章《科學精準，提高防疫工作的有效性》指，疫情防控必須抓在細微處、落在實效中，更科學、更規範、更快速、更有效地開展防控工作，把該管住的重點風險管住、該落實的落實到位、該取消的堅決取消，一定能築牢疫情防控屏障，打贏常態化疫情防控攻堅戰。

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編輯：麥德銘