寶馬(美:BMW)行政總裁Oliver Zipse出席活動時表示,寶馬全球銷售穩定,而中國對公司的純電動車型需求健康,惟憂慮內地未來數季仍會繼續維持封控措施,「完全無法估計中國是否有解決之道(There is no visibility that China has a solution.)」

中國電動車普及率加快提升,Zipse形容,中國消費者對寶馬純電動車需求強勁,看好明年推出的純電動 Mini 車型和 i5 有助於提升銷量。

寶馬CEO:明年全球銷量與今年持平

Zipse 預料,明年寶馬的全球銷量應與今年持平。在被問及指引時稱,公司未來擁穩定的前景,不同地區會有不同的發展,但整體將相互彌補。

寶馬預計,今年的交付量將略低於去年的250萬輛,同時,公司早前表示,汽車的需求將恢復正常,尤其是在歐洲地區。

編輯:伍鍵文