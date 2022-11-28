【著數優惠】旅發局推3萬個「賞你住」名額 明起可直接向酒店接受預訂

雖然疫情放寬，但亦有不少人表示會「等一等」。暫未有計劃外遊，亦可以選擇留港消費。旅發局宣布推出新一輪「賞你住」，名額加碼至3萬個，共有160間酒店參與，當中包括今年全新開幕的酒店、本地主題樂園酒店等。市民由即日起於本地零售及餐飲實體店鋪消費滿800元，可儲起機印收據正本參加活動，便可獲取500元本地酒店住宿折扣優惠。



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由明日（29日）11時起，市民憑消費單據並按照酒店於活動網站上提供的指定方法， 即透過電郵或酒店預訂系統，以活動推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚Staycation計劃，便可享500元折扣優惠。

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詳情:

消費期間 :2022年11月22日至2023年2月26日

預訂期間：2022年11月29日上午11:00至2023年2月26日

酒店住宿期間：2022年11月29日至2023年2月28日（須於2023年2月26日或之前入住；優惠於指定日期並不適用。）

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撰文 : 陳玉蓮