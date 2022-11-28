【冬日好去處】港鐵4大商場聖誕場景打卡位 迪士尼 x Marvel x 日本機械人 x 本地原創角色 「齊賞聖誕」獎賞回贈每日賺高達1,000元

港鐵公司（00066）旗下商場今年聖誕首度聯乘「香港品牌玩具協會」（HKBTA）呈獻「香港品牌玩具展」，把一系列由HKBTA會員出品的原創品牌玩具，以及迪士尼、彼思、Marvel、華納兄弟、派拉蒙環球的人氣玩具呈現眼前，讓大家進一步認識香港玩具品牌。

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4大港鐵商場包括PopCorn、德福廣場、青衣城及The LOHAS康城於即日起，為玩具迷分別打造「夢‧玩‧車站」、「聖誕機械工場」、「聖誕遊樂園」及「正義英雄基地」4大玩具聖誕場景，帶來迪士尼、彼思、Marvel、華納兄弟、派拉蒙環球的人氣玩具，還有一眾日本經典機械人和超人，為大人及小朋友打造可以盡情打卡玩樂的聖誕樂園。8大本地原創角色亦會隆重登場，與大家於5米高的玩具燈搭共度佳節。德福廣場及青衣城更特設期間限定店，讓你盡情搜羅人氣珍藏玩具，快來為摯愛挑選聖誕禮物。

活動期間，德福廣場及青衣城特設期間限定店，售賣過百款香港品牌玩具，讓大家盡情掃貨，齊撑香港玩具行業。大家可以於德福廣場期間限定店物色多款令人熱血沸騰的機械人及超級英雄模型，包括POSE+的合金可動系列《勇者王》、threezero的FigZero 1/6奧特曼系列、千值練的FIGHTING ARMOR系列、Giman的機動戰士高達露營用品及口罩等；青衣城則售賣多款少女大愛的可愛玩具，包括Hot Toys的迪士尼及彼思Cosbaby迷你珍藏人偶系列、Milkcargo的迷你版本Mickey Mouse系列、Zu & Pi的小王子系列精品、展覽首日亦有URDU的FUWA FUWA Series PART 3-ALPACA S2 URDU 7 INCH STANDING FIGURE Mickey Mouse／Donald Duck同步開賣。

PopCorn：「夢‧玩‧車站」

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德福廣場：「聖誕機械工場」

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大家除了可以在4個港鐵商場的聖誕主題場景盡情打卡，更可以近距離欣賞到香港品牌玩具公司出品的模型展品。近30間本地生產商，包括國際知名香港玩具品牌：Hot Toys、threezero、How2work、千値練、Soap Studio、Kennyswork 、Zu & Pi、Unbox Industries、Action toys、Pose +、TINY微影、Herocross等，攜手於各大場景展出合共約180件「鎮店之寶」，各位玩具迷可以大飽眼福，慢慢細賞每一款匠心製作的精選作品。當中包括首次亮相的真三一萬能俠1號機（黑色版）、MDLX版變型金剛系列等，更會展出全球只得一隻的的Sam Sam Joker Version，是Kenny Wong於一次拍賣活動特別繪畫，並由玩具珍藏家借出展出。

場內更會首次展出多款玩具，包括柯柏文首辦及成品、勇者王GAOGAIGAR、Carl & Russell、Rambo: First Blood 生產過程樣品、香港重機等的模型製作流程或手稿，讓大家可以深入了解每款模型背後的精湛設計理念。

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街攜手推出「齊賞聖誕」獎賞回贈*，MTR Mobile登記用戶於即日至2023年1月2日，於參與港鐵商場以電子貨幣同日累積消費滿2,000元，即獲200元優惠券；同日累積消費滿6,000元，更額外獲得800元優惠券，每人每日可獲最多合共1,000元電子優惠券。

同日累積電子消費 獎賞 2,000元 送200元港鐵商場電子優惠券： 100元港鐵商場時裝電子優惠券 x 1

100元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券 x 1 6,000元 額外送800元港鐵商場電子優惠券： 100元港鐵商場時裝電子優惠券x 2

100元港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券 x 2

100元港鐵商場鐘錶及首飾和電器及電訊電子優惠券 x1

100元港鐵商場餐飲食肆電子優惠券 x 1

100元港鐵商場LOUDER電子優惠券 x 2

青衣城：「聖誕遊樂園」

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The LOHAS康城：「正義英雄基地」

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展覽日期及時間

PopCorn「夢 ‧ 玩 ‧ 車站」 展覽日期 即日起 至 2023年2月5日 展覽地點 PopCorn 1期1樓中庭 德福廣場「聖誕機械工場」 展覽日期 即日起 至 2023年1月2日 展覽地點 德福廣場1期地下中庭 青衣城「聖誕遊樂園」 展覽日期 即日起 至 2023年1月2日 展覽地點 青衣城1期1樓中庭 The LOHAS康城「正義英雄基地」 展覽日期 即日起 至 2023年2月5日 展覽地點 The LOHAS康城2樓中庭

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責任編輯：嚴浩文