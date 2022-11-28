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【香港出口】出口貨值跌幅擴大　10月跌10.4%遜預期

商業 16:32 2022/11/28

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政府發言人認為，香港的出口表現會繼續承受巨大壓力。（資料圖片）

政府統計處今日（十一月二十八日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌10.4%和11.9%。

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10月份商品整體出口貨值為3,747億元，按年下跌10.4%。跌幅較9月份的負9.1%擴大，而且遜於預期的跌8%。同時，繼9月份錄得7.8%的按年跌幅後，月內商品進口貨值為3,955億元，按年同月下跌11.9%。今年10月份錄得有形貿易逆差209億元，相等於商品進口貨值的5.3%。
 
今年10月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌11.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌25.1%）、日本（跌24.1%）、中國內地（內地）（跌12.9%）和印度（跌9.9%）。另一方面，輸往新加坡（升4.0%）和韓國（升4.0%）的整體出口貨值則錄得升幅。
 
除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌21.1%）和美國（跌19.5%）。
 
同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是泰國（跌23.0%）、新加坡（跌18.7%）、內地（跌18.3%）、台灣（跌13.4%）和日本（跌13.2%）。同時，來自越南（升57.8%）和菲律賓（升20.1%）的進口貨值則錄得升幅。
 
按主要貨品類別分析，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減155億元，跌22.7%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減95億元，跌5.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減70億元，跌15.1%）和「非鐵金屬」（減27億元，跌44.8%）。另一方面，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增71億元，升90.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。
 
同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減217億元，跌11.4%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減159億元，跌22.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減61億元，跌14.9%）。同時，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增34億元，升36.7%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增22億元，升8.4%）的進口貨值則錄得升幅。
 
政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸依然受阻下，10月商品出口貨值按年進一步明顯下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口錄得雙位數跌幅，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口表現減弱。

展望未來，主要先進經濟體通脹高企及貨幣政策進一步收緊，將於短期內繼續壓抑環球需求，香港的出口表現會繼續承受巨大壓力。政府會密切留意情況。

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責任編輯：葉泳珊

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