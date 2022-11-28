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【智慧校園】5G智能水耕種植　AI分析植物生長

科技 16:38 2022/11/28

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電訊商SmarTone與香港聖公會何明華會督中學合作，將5G帶入校園。（左起）SmarTone數碼科技及開發總經理梁廣德、香港聖公會何明華會督中學嘅金偉明校長、SmarTone寬頻及固網電話業務主管羅艷芬。（陳卓賢攝）

5G技術近年逐步融入社區，為市民帶來更快速、低時延的通訊服務。電訊商SmarTone與香港聖公會何明華會督中學合作，將5G帶入校園，並建立「智能水耕種植系統」等設施，增強學生學習STEM的興趣，提升互動教學的成效。

SmarTone響應政府的「鼓勵及早使用5G技術資助計劃」，推出「5G Ednovation智慧校園計劃」，成立專責團隊針對學校教學及管理需要，以5G技術提升學校設施，首間參與計劃的香港聖公會何明華會督中學，設置了「5G智能水耕種植系統」及「5G課室節能系統」。

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「5G智能水耕種植系統」採用16個4K高清鏡頭，每天24小時監測及錄影植物的生長狀況，配合空氣質量及溫度感應器、水質感應及控制器、LED燈光顏色溫度控制器等裝置，並透過5G網絡，實時監測影片上傳至雲端，然後利用人工智能（AI）分析水質、濕度及溫度等數據，建立一個最優化模型，向學生提供最合適的植物照料環境建議。

4K高清鏡頭監測    實時上傳雲端

以4K形式錄製影片的原因，SmarTone數碼科技及開發總經理梁廣德解釋，是為記錄植物更細膩的成長變化，進行更精確的數據分析。4K影片的畫面解像度甚高，上載至雲端涉及大量數據，故需高速穩定的5G網絡傳送。

香港聖公會何明華會督中學校長金偉明指，進行植物觀察實驗的學生會分成不同小組，種植各類植物如生菜、番茄和士多啤梨等，並自行調整不同環境因素，包括安排不同LED燈的紅藍比例，對植物進行燈效能比較，以了解不同植物面對不同光綫時的生長狀況。

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金偉明指出，該校每位學生會獲分派一部iPad，無論身處任何地方，都能實時觀察及獲取植物的成長數據，方便進行遙距學習，亦能提升他們對STEM的興趣。

5G智能水耕種植系統也是推廣農業創意的項目。金偉明認為，該系統不但是學生的實驗室，也是「太空種植」的體驗場。水耕種植的好處是無需泥土，所採用的「封閉垂直式種植場」，更可在有限的空間下種植更多農作物，加上澆水過程也是全自動化，這正好模擬太空艙的環境，讓學生認識太空種植的可能性。

一鍵開關    動作感應控制燈光

校園內亦安裝了「5G課室節能系統」，將物聯網（IoT）設備連接至5G網絡，讓教職員以手機App遙距控制課室燈光、風扇、冷氣、投影機開關等；甚至可在課堂上一鍵控制設備開關，並以動作感應控制燈光。金偉明指，這些技術優化了學校管理及行政的效率，也讓學生明白科技可如何改善生活。

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記者：陳卓賢

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